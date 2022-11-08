Тюменец оговорил зятя в убийстве детей

Из-за личной неприязни к зятю тюменец оговорил его в убийстве детей

09 ноября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

За клевету на бывшего зятя тюменец заплатит 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Скачкова © URA.RU Тюменец оговорил бывшего зятя в убийстве двоих детей из-за личной неприязни. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. За ложный донос он должен выплатить штраф 30 тысяч. «17 июля 2022 года нетрезвый Николай Колобов находился дома вместе со своей семьей. Обвиняемый Колобов из-за неприязни к своему бывшему зятю, который пытался забрать внучек, позвонил по номеру полиции и сообщил о том, что гражданин К. убил двоих детей, а тела закопал около дома. В суде тюменец вину признал, в содеянном раскаивается. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Николаю Колобову наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Колобов обвиняемый в соответствии с ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» в суде также пояснил, что у его дочери от брака есть двое детей. Бывший зять попытался проникнуть в дом, чтобы забрать их. Тогда подсудимый обратился в службу спасения, но мер с их стороны принято не было. Тогда он принял решение позвонить в полицию и оговорить бывшего зятя. В настоящий момент мужчины помирились.

Тюменец оговорил бывшего зятя в убийстве двоих детей из-за личной неприязни. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. За ложный донос он должен выплатить штраф 30 тысяч. «17 июля 2022 года нетрезвый Николай Колобов находился дома вместе со своей семьей. Обвиняемый Колобов из-за неприязни к своему бывшему зятю, который пытался забрать внучек, позвонил по номеру полиции и сообщил о том, что гражданин К. убил двоих детей, а тела закопал около дома. В суде тюменец вину признал, в содеянном раскаивается. Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Николаю Колобову наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе. Колобов обвиняемый в соответствии с ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» в суде также пояснил, что у его дочери от брака есть двое детей. Бывший зять попытался проникнуть в дом, чтобы забрать их. Тогда подсудимый обратился в службу спасения, но мер с их стороны принято не было. Тогда он принял решение позвонить в полицию и оговорить бывшего зятя. В настоящий момент мужчины помирились.