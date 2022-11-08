На администрацию курганского округа подали в суд из-за нарушений пожарной безопасности

09 ноября 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Прокуратура будет добиваться устранений нарушений пожарной безопасности через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Петуховского округа Курганской области подали в суд на местную администрацию из-за нарушений пожарной безопасности рядом с природоохраной зоной. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «В районе поселка Курорт „Озеро Медвежье“ вблизи зоны особо охраняемой природной территории — памятника природы „Вишнево-Островная Дача“, выявлены нарушения пожарной безопасности. В частности, не обустройство пирса с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года,а также несвоевременная уборка сухой растительности и не обновление противопожарных минеральных полос вокруг населенного пункта», — говорится в сообщении. Ранее главе Петуховского муниципального округа уже было вынесено представление об устранении соответствующих нарушений. Они были устранены лишь частично. В связи с этим, в отношении администрации был направлен иск в суд с требованием устранить нарушения в полном объеме. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана уличила себя в срывах сроков оплат подрядчикам. По данным городской администрации нарушения были выявлены в области госзакупок.

Прокуратура Петуховского округа Курганской области подали в суд на местную администрацию из-за нарушений пожарной безопасности рядом с природоохраной зоной. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона. «В районе поселка Курорт „Озеро Медвежье“ вблизи зоны особо охраняемой природной территории — памятника природы „Вишнево-Островная Дача“, выявлены нарушения пожарной безопасности. В частности, не обустройство пирса с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года,а также несвоевременная уборка сухой растительности и не обновление противопожарных минеральных полос вокруг населенного пункта», — говорится в сообщении. Ранее главе Петуховского муниципального округа уже было вынесено представление об устранении соответствующих нарушений. Они были устранены лишь частично. В связи с этим, в отношении администрации был направлен иск в суд с требованием устранить нарушения в полном объеме. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана уличила себя в срывах сроков оплат подрядчикам. По данным городской администрации нарушения были выявлены в области госзакупок.