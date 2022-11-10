В Курганской области арестовали мужчину, задержанного за стрельбу на улице

11 ноября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали 10 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя города Щучье Курганской области, который ранее открыл стрельбу на улице, арестовали. Данная информация была размещена 11 ноября на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Сегодня, 11 ноября 2022 года, в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем продолжается выполнение необходимого следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу», — указано в сообщении. Ранее судимого 19-летнего жителю города Щучье обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Утром 10 ноября вооруженный мужчина открыл стрельбу по машинам на улице города. Его задержали представители полиции и Росгвардии. О ходе расследования этого дела сообщат председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Жителя города Щучье Курганской области, который ранее открыл стрельбу на улице, арестовали. Данная информация была размещена 11 ноября на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Сегодня, 11 ноября 2022 года, в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СК избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем продолжается выполнение необходимого следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу», — указано в сообщении. Ранее судимого 19-летнего жителю города Щучье обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Утром 10 ноября вооруженный мужчина открыл стрельбу по машинам на улице города. Его задержали представители полиции и Росгвардии. О ходе расследования этого дела сообщат председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.