Власти ЯНАО отдали функции ликвидируемой структуры централизованной бухгалтерии

Власти ЯНАО передали функции ликвидируемой структуры централизованной бухгалтерии

09 ноября 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Дирекцию по учету и содержанию казенного имущества упразднили Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Финансовые полномочия упраздненной дирекции по учету и содержанию казенного имущества перешли к централизованной бухгалтерии органов государственной власти ЯНАО. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства. «Внесение изменений обусловлено ликвидацией ГКУ „Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО“ и передачи функций по бухгалтерскому учету ГКУ ЯНАО „Централизованная бухгалтерия органов государственной власти ЯНАО“», — говорится в комментарии к документу. В правительстве подчеркнули, что сотрудники упраздненной структуры также перешли в соответствующее ведомство. «Бухгалтера перешли в централизованную бухгалтерию», — сказал представитель губернатора Дмитрия Артюхова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов упраздняет дирекцию по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО. Ее полномочия переходят департаменту имущественных отношений региона.

Финансовые полномочия упраздненной дирекции по учету и содержанию казенного имущества перешли к централизованной бухгалтерии органов государственной власти ЯНАО. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства. «Внесение изменений обусловлено ликвидацией ГКУ „Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО“ и передачи функций по бухгалтерскому учету ГКУ ЯНАО „Централизованная бухгалтерия органов государственной власти ЯНАО“», — говорится в комментарии к документу. В правительстве подчеркнули, что сотрудники упраздненной структуры также перешли в соответствующее ведомство. «Бухгалтера перешли в централизованную бухгалтерию», — сказал представитель губернатора Дмитрия Артюхова. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов упраздняет дирекцию по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО. Ее полномочия переходят департаменту имущественных отношений региона.