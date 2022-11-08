Власти ЯНАО отдали функции ликвидируемой структуры централизованной бухгалтерии

Финансовые полномочия упраздненной дирекции по учету и содержанию казенного имущества перешли к централизованной бухгалтерии органов государственной власти ЯНАО. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.
«Внесение изменений обусловлено ликвидацией ГКУ „Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО“ и передачи функций по бухгалтерскому учету ГКУ ЯНАО „Централизованная бухгалтерия органов государственной власти ЯНАО“», — говорится в комментарии к документу.
В правительстве подчеркнули, что сотрудники упраздненной структуры также перешли в соответствующее ведомство. «Бухгалтера перешли в централизованную бухгалтерию», — сказал представитель губернатора Дмитрия Артюхова.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов упраздняет дирекцию по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО. Ее полномочия переходят департаменту имущественных отношений региона.
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