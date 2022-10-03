Губернатор Артюхов избавляется от бюрократических структур в ЯНАО

Артюхов продолжает реформу власти в ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов упраздняет дирекцию по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО. Ее полномочия переходят департаменту имущественных отношений региона. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства округа.

«Полномочия по учету и содержанию казенного имущества с первого января 2023 переходят к департаменту имущественных отношений ЯНАО, в связи с ликвидацией ГКУ „Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО“», — говорится в документе. Постановление еще не подписано губернатором.

Сотрудники ликвидируемой дирекции уволены не будут. Некоторые перейдут на работу в департамент имущественных отношений региона, где был увеличен штат.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ликвидируют еще одну дирекцию. Губернатор Ямала решил упразднить дирекцию по обеспечению деятельности представительств.