03 октября 2022
02 октября 2022
01 октября 2022

Губернатор Артюхов избавляется от бюрократических структур в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов продолжает реформу власти в ЯНАО Фото:

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов упраздняет дирекцию по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО. Ее полномочия переходят департаменту имущественных отношений региона. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства округа.

«Полномочия по учету и содержанию казенного имущества с первого января 2023 переходят к департаменту имущественных отношений ЯНАО, в связи с ликвидацией ГКУ „Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО“», — говорится в документе. Постановление еще не подписано губернатором.

Сотрудники ликвидируемой дирекции уволены не будут. Некоторые перейдут на работу в департамент имущественных отношений региона, где был увеличен штат.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ликвидируют еще одну дирекцию. Губернатор Ямала решил упразднить дирекцию по обеспечению деятельности представительств.

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов упраздняет дирекцию по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО. Ее полномочия переходят департаменту имущественных отношений региона. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства округа. «Полномочия по учету и содержанию казенного имущества с первого января 2023 переходят к департаменту имущественных отношений ЯНАО, в связи с ликвидацией ГКУ „Дирекция по учету и содержанию казенного имущества ЯНАО“», — говорится в документе. Постановление еще не подписано губернатором. Сотрудники ликвидируемой дирекции уволены не будут. Некоторые перейдут на работу в департамент имущественных отношений региона, где был увеличен штат. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ликвидируют еще одну дирекцию. Губернатор Ямала решил упразднить дирекцию по обеспечению деятельности представительств.
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