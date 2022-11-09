В Кургане подешевели мясо и сосиски. Инфографика

10 ноября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

По данным на 7 ноября, подешевела говяжье мясо, сосиски и консервы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за неделю подешевела говядина, сосиски и мясные консервы для детского питания. Информация об этом опубликован на сайте Свердловскстата. «По данным Свердловскстата на 7 ноября 2022 года, говядина (кроме бескостного мяса) подешевела на 0,21%. Средняя цена за один килограмм составляет 467 рублей. Килограмм сосисок и сарделек стоит 393,81 рубля. Снижение: 4,59%. Стоимость мясных консерв для детского питания снизилась на 4,67%. Один килограмм стоит 1 345,88 рублей», — говорится на сайте ведомства. Кроме того, подешевела гречневая крупа (-5,95%). Стоимость одного килограмма составляет 106 рублей. Также заметное снизилась цена на огурцы и соль. Они подешевели более чем на 3%. Килограмм овощей стоит 83 рубля, соли — 13,5 рублей. Больше всего за неделю цены выросли на помидоры. Средняя стоимость составляет 114 рублей. Подорожание: 7%. Овощные консервы для детского питания стали дороже более чем на 4%. Килограмм тушенки стоит 686 рублей. Также увеличилась стоимость вареной колбасы. Килограмм стоит 475 рублей (+4%). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко подорожал дизель. Стоимость топлива выросла почти на 2%. Больше всего за неделю в Курганской области подешевела крупа, мясные консервы для детского питания, сосиски, огурцы и соль

В Курганской области за неделю подешевела говядина, сосиски и мясные консервы для детского питания. Информация об этом опубликован на сайте Свердловскстата. «По данным Свердловскстата на 7 ноября 2022 года, говядина (кроме бескостного мяса) подешевела на 0,21%. Средняя цена за один килограмм составляет 467 рублей. Килограмм сосисок и сарделек стоит 393,81 рубля. Снижение: 4,59%. Стоимость мясных консерв для детского питания снизилась на 4,67%. Один килограмм стоит 1 345,88 рублей», — говорится на сайте ведомства. Кроме того, подешевела гречневая крупа (-5,95%). Стоимость одного килограмма составляет 106 рублей. Также заметное снизилась цена на огурцы и соль. Они подешевели более чем на 3%. Килограмм овощей стоит 83 рубля, соли — 13,5 рублей. Больше всего за неделю цены выросли на помидоры. Средняя стоимость составляет 114 рублей. Подорожание: 7%. Овощные консервы для детского питания стали дороже более чем на 4%. Килограмм тушенки стоит 686 рублей. Также увеличилась стоимость вареной колбасы. Килограмм стоит 475 рублей (+4%). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко подорожал дизель. Стоимость топлива выросла почти на 2%.