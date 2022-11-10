Герой РФ объяснил план Суровикина по Херсону, Путин дал задание Шойгу: главное к 10 ноября

Российские военные в Херсоне займут более выгодные позиции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Герой России Рустем Клупов заявил, что отвод российских войск из Херсона — это не отступление, а «мобильная оборона». Президент России Владимир Путин дал поручения по спецоперации главе Минобороны Сергею Шойгу. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 ноября.
- Отвод российских войск из Херсона — не отступление, а «мобильная оборона». Таким видением складывающейся ситуации на фронте поделился ветеран военной разведки, Герой России полковник Рустем Клупов. Он убежден, что подобная стратегия обороны позволит «высвободить часть войск для нанесения ударов на другом направлении».
- Путин поручил главе правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить военных всем необходимым в ходе спецоперации. Поручения президента России должны быть выполнены до 14 ноября.
- Российские военные успешно выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что маневр совершается в строгом соответствии с утвержденным планом, сообщает Пятый канал.
- В Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать армию РФ по трем направлениям сразу. Украинские войска были остановлены солдатами армии России на Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, а также в направлении двух сел ЛНР. В общей сложности ВСУ потеряли около двух сотен военных убитыми и ранеными.
- Украина будет считать партнерами страны, которые согласятся вести переговоры на ее предварительных условиях. С таким заявлением выступил советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он отметил, что США не оказывают давление на Киев по вопросам, связанным с мирными переговорами.
- Передислокация российских войск в Херсоне может быть ловушкой президента РФ Владимира Путина. Подобную теорию выдвинули читатели американского журнала Newsweek. По их мнению, подобное решение российского командования могло быть принято для того, чтобы ввести Украину в заблуждение.
- На запорожское направление ВСУ стянули семь тысяч бойцов. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, они прошли курс обучения на западных полигонах.
- Минобороны РФ опубликовало видео работы экипажей штурмовиков Су-25 и ТОС «Солнцепек», сообщает Пятый канал. В ходе выполнения боевой задачи российские пилоты поражают воздушные и наземные цели противника, а также уничтожают западную технику и боеприпасы.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !