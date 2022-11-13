Жители ЯНАО просят создать военно-патриотическое сообщество

Жители Коротчаево (ЯНАО) предложили создать военно-патриотическое сообщество, чтобы общаться с участниками боевых действий и узнать о правилах оказания первой медпомощи. Об этом написала местная жительница в одном из telegram-каналов.
«Обращаюсь с инициативой организации военно-патриотического сообщества для встреч с участниками боевых действий, встреч с медиками. Для изучения основ оказания первой медицинской помощи, организации помощи мобилизованным и т. д. Чтобы это было именно в Коротчаево», — написала Елена в группе «Коротчаево Инфо».
Женщина добавила, что такие объединения существуют в Новом Уренгое и Ноябрьске. Однако добираться туда из Коротчаево горожанам не удобно. Предложение оценили и другие пользователи в группе.
Агентство направило запрос в мэрию Нового Уренгоя с просьбой прокомментировать такую инициативу горожан. На момент публикации ответ не поступил.
Обновлено 17:35
В администрации уточнили, что в Коротчаево на базе Молодежного ресурсного центра действует клуб «Ермак», в котором проводятся мероприятия патриотической направленности для молодежи, игра «Зарница». Кроме того, большую работу в этом направлении проводит казачье общество (как с детьми, так и взрослыми).
Ранее сообщалось, что жителям Губкинского придется ждать несколько месяцев, чтобы попасть на курсы начальной военной подготовки. Некоторые смогут пройти обучение только в начале следующего года.
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