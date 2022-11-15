Секретарь избиркома в ЯНАО досрочно покинула пост

16 ноября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Должность секретаря пророчат жене главы района Ирине Граф Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец досрочно сложила свои полномочия. Как сообщается на сайте избиркома, в должности секретаря она должна была проработать до 2025 года. «Рассмотрев личное заявление секретаря Территориальной избирательной комиссии Надымского района Кобец Виты Александровны о досрочном освобождении от должности секретаря, комиссия решила освободить секретаря со сроком полномочий 2020—2025 гг. Виту Кобец в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в документе. Вита Кобец занимала должность с декабря 2020 года. По словам источника из политического истеблишмента района, эту должность в скором времени займет жена главы Надыма Дмитрия Жаромских Ирина Граф. «Все сложилось так, как и предполагали. Ирина Граф заменит Виту Кобец на посту секретаря ТИК», — сообщил инсайдер. О переводе Граф из Салехарда в Надым URA.RU стало известно еще в октябре. В столице Ямала она занимала пост первого замглавы государственно-правового департамента.

Секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец досрочно сложила свои полномочия. Как сообщается на сайте избиркома, в должности секретаря она должна была проработать до 2025 года. «Рассмотрев личное заявление секретаря Территориальной избирательной комиссии Надымского района Кобец Виты Александровны о досрочном освобождении от должности секретаря, комиссия решила освободить секретаря со сроком полномочий 2020—2025 гг. Виту Кобец в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в документе. Вита Кобец занимала должность с декабря 2020 года. По словам источника из политического истеблишмента района, эту должность в скором времени займет жена главы Надыма Дмитрия Жаромских Ирина Граф. «Все сложилось так, как и предполагали. Ирина Граф заменит Виту Кобец на посту секретаря ТИК», — сообщил инсайдер. О переводе Граф из Салехарда в Надым URA.RU стало известно еще в октябре. В столице Ямала она занимала пост первого замглавы государственно-правового департамента.