15 ноября 2022
14 ноября 2022

Секретарь избиркома в ЯНАО досрочно покинула пост

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Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Должность секретаря пророчат жене главы района Ирине Граф Фото:
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Секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец досрочно сложила свои полномочия. Как сообщается на сайте избиркома, в должности секретаря она должна была проработать до 2025 года.

«Рассмотрев личное заявление секретаря Территориальной избирательной комиссии Надымского района Кобец Виты Александровны о досрочном освобождении от должности секретаря, комиссия решила освободить секретаря со сроком полномочий 2020—2025 гг. Виту Кобец в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в документе. Вита Кобец занимала должность с декабря 2020 года.

По словам источника из политического истеблишмента района, эту должность в скором времени займет жена главы Надыма Дмитрия Жаромских Ирина Граф. «Все сложилось так, как и предполагали. Ирина Граф заменит Виту Кобец на посту секретаря ТИК», — сообщил инсайдер.

О переводе Граф из Салехарда в Надым URA.RU стало известно еще в октябре. В столице Ямала она занимала пост первого замглавы государственно-правового департамента.

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Секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец досрочно сложила свои полномочия. Как сообщается на сайте избиркома, в должности секретаря она должна была проработать до 2025 года. «Рассмотрев личное заявление секретаря Территориальной избирательной комиссии Надымского района Кобец Виты Александровны о досрочном освобождении от должности секретаря, комиссия решила освободить секретаря со сроком полномочий 2020—2025 гг. Виту Кобец в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в документе. Вита Кобец занимала должность с декабря 2020 года. По словам источника из политического истеблишмента района, эту должность в скором времени займет жена главы Надыма Дмитрия Жаромских Ирина Граф. «Все сложилось так, как и предполагали. Ирина Граф заменит Виту Кобец на посту секретаря ТИК», — сообщил инсайдер. О переводе Граф из Салехарда в Надым URA.RU стало известно еще в октябре. В столице Ямала она занимала пост первого замглавы государственно-правового департамента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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