17 ноября 2022
16 ноября 2022

Тюменским мобилизованным передали особые аптечки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, аптечка, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В наборах есть все, чтобы оперативно оказать первую помощь Фото:
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Мобилизация в России

Тюменские власти передали мобилизованным современные аптечки, укомплектованные с учетом рекомендаций бойцов с боевым опытом. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В медицинском наборе есть все необходимое, чтобы экстренно оказать первую помощь.

«Передали тюменским бойцам, которые готовятся к отправке, современные и укомплектованные аптечки. Медицинские наборы формировали по рекомендациям людей с боевым опытом», — сообщают в ведомстве.

В аптечку входит: бинты, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких и другие предметы первой необходимости. Такой набор, передает ведомство, может спасти жизнь солдату при ранении.

Ранее агентство рассказывало о том, мобилизованные жители Тюменской области получили дополнительное оборудование и амуницию, которые были закуплены за счет бюджетных средств. Власти передали бойцам спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое.

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Тюменские власти передали мобилизованным современные аптечки, укомплектованные с учетом рекомендаций бойцов с боевым опытом. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В медицинском наборе есть все необходимое, чтобы экстренно оказать первую помощь. «Передали тюменским бойцам, которые готовятся к отправке, современные и укомплектованные аптечки. Медицинские наборы формировали по рекомендациям людей с боевым опытом», — сообщают в ведомстве. В аптечку входит: бинты, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких и другие предметы первой необходимости. Такой набор, передает ведомство, может спасти жизнь солдату при ранении. Ранее агентство рассказывало о том, мобилизованные жители Тюменской области получили дополнительное оборудование и амуницию, которые были закуплены за счет бюджетных средств. Власти передали бойцам спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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