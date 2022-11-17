В наборах есть все, чтобы оперативно оказать первую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Тюменские власти передали мобилизованным современные аптечки, укомплектованные с учетом рекомендаций бойцов с боевым опытом. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В медицинском наборе есть все необходимое, чтобы экстренно оказать первую помощь.

«Передали тюменским бойцам, которые готовятся к отправке, современные и укомплектованные аптечки. Медицинские наборы формировали по рекомендациям людей с боевым опытом», — сообщают в ведомстве.

В аптечку входит: бинты, окклюзионный пластырь, ножницы для разрезания одежды, бандаж, шина для фиксации конечностей, спасательное одеяло, устройства для проведения вентиляции легких и другие предметы первой необходимости. Такой набор, передает ведомство, может спасти жизнь солдату при ранении.

Ранее агентство рассказывало о том, мобилизованные жители Тюменской области получили дополнительное оборудование и амуницию, которые были закуплены за счет бюджетных средств. Власти передали бойцам спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое.