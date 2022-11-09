Мобилизованные жители Тюменской области получили дополнительное оборудование и амуницию, которые были закуплены за счет бюджетных средств. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.
«За счет областного бюджета приобретаются спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое. То, что необходимо в данный момент», — указано в сообщении Инфоцентра.
Там добавили, что власти региона находятся в постоянном контакте с командирами мобилизованных тюменцев. Поэтому оборудование и амуниция закупаются властями исходя из конкретных запросов военнослужащих.
Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призыву подлежали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о том, что все задачи по мобилизационным мероприятиям выполнены.
Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка.
Мобилизованные жители Тюменской области получили амуницию и вещи
Информационный центр правительства Тюменской области
Военные получили спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и т. д.
Информационный центр правительства Тюменской области
Отправленные мобилизованным тюменцам вещи были куплены за счет бюджета
Информационный центр правительства Тюменской области
Мобилизованные жители Тюменской области получили дополнительное оборудование и амуницию, которые были закуплены за счет бюджетных средств. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «За счет областного бюджета приобретаются спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое. То, что необходимо в данный момент», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что власти региона находятся в постоянном контакте с командирами мобилизованных тюменцев. Поэтому оборудование и амуниция закупаются властями исходя из конкретных запросов военнослужащих. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призыву подлежали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о том, что все задачи по мобилизационным мероприятиям выполнены. Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка.