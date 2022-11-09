Мобилизованные жители Тюменской области проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители Тюменской области получили дополнительное оборудование и амуницию, которые были закуплены за счет бюджетных средств. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«За счет областного бюджета приобретаются спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое. То, что необходимо в данный момент», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что власти региона находятся в постоянном контакте с командирами мобилизованных тюменцев. Поэтому оборудование и амуниция закупаются властями исходя из конкретных запросов военнослужащих.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призыву подлежали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о том, что все задачи по мобилизационным мероприятиям выполнены.

Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка.

Мобилизованные жители Тюменской области получили амуницию и вещи Информационный центр правительства Тюменской области

Военные получили спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и т. д. Информационный центр правительства Тюменской области