09 ноября 2022

Тюменские власти опубликовали фотоотчет о помощи мобилизованным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованные жители Тюменской области проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители Тюменской области получили дополнительное оборудование и амуницию, которые были закуплены за счет бюджетных средств. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«За счет областного бюджета приобретаются спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое. То, что необходимо в данный момент», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что власти региона находятся в постоянном контакте с командирами мобилизованных тюменцев. Поэтому оборудование и амуниция закупаются властями исходя из конкретных запросов военнослужащих.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призыву подлежали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о том, что все задачи по мобилизационным мероприятиям выполнены.

Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка.

Мобилизованные жители Тюменской области получили амуницию и вещи
Военные получили спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и т. д.
Отправленные мобилизованным тюменцам вещи были куплены за счет бюджета

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Мобилизованные жители Тюменской области получили дополнительное оборудование и амуницию, которые были закуплены за счет бюджетных средств. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «За счет областного бюджета приобретаются спальные мешки, костюмы, обувь, термобелье, термосы, ножи, металлические карабины и многое другое. То, что необходимо в данный момент», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что власти региона находятся в постоянном контакте с командирами мобилизованных тюменцев. Поэтому оборудование и амуниция закупаются властями исходя из конкретных запросов военнослужащих. Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Призыву подлежали военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и определенные ВУС. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о том, что все задачи по мобилизационным мероприятиям выполнены. Мобилизованные жители Тюменской области проходят боевое слаживание на базе полигона ТВВИКУ. Там для них организована огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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