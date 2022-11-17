Бывший высокопоставленный курганский чиновник устроился на завод

18 ноября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Александр Васильев, который 15 лет возглавлял курганское спортуправление, ушел работать на завод (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Александр Васильев стал заместителем директора предприятия «Пораблок». О своем месте работы бывший чиновник сообщил во время судебного заседания в Курганском городском суде. «Являюсь заместителем директора ООО „Пораблок“», — пояснил Васильев, давая показания в суде. Он проходит свидетелем по уголовному делу бывшего директора департамента информационной политики Александра Тетерина и экс-руководителя курганской федерации футбола Евгения Рассказова. Их обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, они предоставили поддельные документы. Якобы так получили несколько сотен тысяч рублей из областного бюджета, несмотря на уже полученные деньги от РФС. Ущерб от этих действий составил более 447 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Васильев в июле 2021 года ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял региональное управление по физической культуре и спорту 15 лет. В октябре прошлого года стало известно, что бывший чиновник устроился в санаторий «Лесники».

Экс-начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Александр Васильев стал заместителем директора предприятия «Пораблок». О своем месте работы бывший чиновник сообщил во время судебного заседания в Курганском городском суде. «Являюсь заместителем директора ООО „Пораблок“», — пояснил Васильев, давая показания в суде. Он проходит свидетелем по уголовному делу бывшего директора департамента информационной политики Александра Тетерина и экс-руководителя курганской федерации футбола Евгения Рассказова. Их обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, они предоставили поддельные документы. Якобы так получили несколько сотен тысяч рублей из областного бюджета, несмотря на уже полученные деньги от РФС. Ущерб от этих действий составил более 447 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Васильев в июле 2021 года ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял региональное управление по физической культуре и спорту 15 лет. В октябре прошлого года стало известно, что бывший чиновник устроился в санаторий «Лесники».