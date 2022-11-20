20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Тюменский врач получил госнаграду от Владимира Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин наградил тюменского доктора медалью «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени тюменского врача Михаила Лоттера. Решение главы государства опубликовано на сайте для официального размещения правовой информации.

«Указ президента Российской федерации. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Лоттера Михаила Гурьевича, врача тюменского „Областного бюро судебно-медицинской экспертизы“», — говорится в опубликованном документе.

Ранее аналогичные награды получили председатель Ишимской ветеранской организации Николай Долгушин и тренер Центра «Тюмень-дзюдо» Николай Ожегин. Кроме того, медали Жукова удостоен Сергей Швалев, проявивший мужество в рамках спецоперации.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени тюменского врача Михаила Лоттера. Решение главы государства опубликовано на сайте для официального размещения правовой информации. «Указ президента Российской федерации. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Лоттера Михаила Гурьевича, врача тюменского „Областного бюро судебно-медицинской экспертизы“», — говорится в опубликованном документе. Ранее аналогичные награды получили председатель Ишимской ветеранской организации Николай Долгушин и тренер Центра «Тюмень-дзюдо» Николай Ожегин. Кроме того, медали Жукова удостоен Сергей Швалев, проявивший мужество в рамках спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...