Тюменский врач получил госнаграду от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени тюменского врача Михаила Лоттера. Решение главы государства опубликовано на сайте для официального размещения правовой информации.
«Указ президента Российской федерации. Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ второй степени Лоттера Михаила Гурьевича, врача тюменского „Областного бюро судебно-медицинской экспертизы“», — говорится в опубликованном документе.
Ранее аналогичные награды получили председатель Ишимской ветеранской организации Николай Долгушин и тренер Центра «Тюмень-дзюдо» Николай Ожегин. Кроме того, медали Жукова удостоен Сергей Швалев, проявивший мужество в рамках спецоперации.
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