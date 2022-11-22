ВСУ обвинили россиян в их расстреле и признались в убийстве мирных граждан: главное к вечеру 22 ноября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, мобилизация, мобилизованные, армия россии, подготовка военных
В США заявили, что российские войска не наносят преднамеренных ударов по гражданским, в отличие от украинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине дело о расстрелянных российских солдат в Макеевке классифицируется как вероломство самих россиян при сдаче в плен. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по гражданскому населению Донбасса. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 ноября.

  • Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что дело о расстрелянных российских солдатах передали в Единый реестр досудебных расследований украинской прокуратурой. И дело классифицируется как вероломство самих военнопленных.
  • Русские не наносят преднамеренных ударов по гражданским, в отличие от украинцев. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, отметив, что данному факту есть множество подтверждений. Также он подчеркнул, что в США стараются о жертвах от рук ВСУ не упоминать.
  • В Кремле потребовали от Украины отвести артиллерию ВСУ от Запорожской АЭС. Там подчеркнули, что своими действиями украинские войска подвергают опасности и европейский континент.
  • Украина восемь раз обстреляла Запорожскую АЭС. ВСУ выпустили по электростанции крупнокалиберные ракетные снаряды.
  • Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выполнил срочное задание президента РФ Владимира Путина. Оно заключалось в обеспечении военных, которые участвуют в спецоперации, всем необходимым.
  • Украина будет имитировать готовность к переговорам с Россией. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он отметил, что на имитацию украинскую сторону вынудил Запад.
  • В подтверждении этому, Украина также выдвинула нереалистичные условия для мирных переговоров с Россией. При этом на Западе признают необходимость мирного урегулирования конфликта.
  • Минобороны РФ опубликовало свежую сводку по ситуации на Украине. На ней видны самые напряженные места на 22 ноября.

  • Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов около Павловки. Об этом сообщает Пятый канал.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине дело о расстрелянных российских солдат в Макеевке классифицируется как вероломство самих россиян при сдаче в плен. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по гражданскому населению Донбасса. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 ноября. Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов около Павловки. Об этом сообщает Пятый канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...