В США заявили, что российские войска не наносят преднамеренных ударов по гражданским, в отличие от украинцев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине дело о расстрелянных российских солдат в Макеевке классифицируется как вероломство самих россиян при сдаче в плен. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно наносят удары по гражданскому населению Донбасса. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 ноября.
- Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что дело о расстрелянных российских солдатах передали в Единый реестр досудебных расследований украинской прокуратурой. И дело классифицируется как вероломство самих военнопленных.
- Русские не наносят преднамеренных ударов по гражданским, в отличие от украинцев. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, отметив, что данному факту есть множество подтверждений. Также он подчеркнул, что в США стараются о жертвах от рук ВСУ не упоминать.
- В Кремле потребовали от Украины отвести артиллерию ВСУ от Запорожской АЭС. Там подчеркнули, что своими действиями украинские войска подвергают опасности и европейский континент.
- Украина восемь раз обстреляла Запорожскую АЭС. ВСУ выпустили по электростанции крупнокалиберные ракетные снаряды.
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выполнил срочное задание президента РФ Владимира Путина. Оно заключалось в обеспечении военных, которые участвуют в спецоперации, всем необходимым.
- Украина будет имитировать готовность к переговорам с Россией. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он отметил, что на имитацию украинскую сторону вынудил Запад.
- В подтверждении этому, Украина также выдвинула нереалистичные условия для мирных переговоров с Россией. При этом на Западе признают необходимость мирного урегулирования конфликта.
- Минобороны РФ опубликовало свежую сводку по ситуации на Украине. На ней видны самые напряженные места на 22 ноября.
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Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов около Павловки. Об этом сообщает Пятый канал.