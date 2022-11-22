Любимая курганская группа Шумкова номинирована на премию Russian World Music Awards

Заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень» из Кургана является одним из номинантов премии Russian World Music Awards в области этнической музыки. Информация опубликована в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».
«Просим жаловать наших следующих номинантов — группу „Цветень“. Это российский этнопоп коллектив, соединяющий русский аутентичный фольклор и современный саунд-дизайн», — говорится в сообщении. Указано, что «Цветень» является лауреатом международного фестиваля «МИР Сибири». Часто выступает в разных шоу на федеральных каналах.
Russian World Music Awards — это единственная профессиональная премия в России в области этнической музыки, сообщается на официальном сайте мероприятия. Победителей выбирают в шести номинациях. Участников оценивает международное жюри из индустрии этнической музыки и шоу-бизнеса.
Ранее URA.RU писало, в середине октября курганский фольклорный ансамбль выступил на телепередаче «Поле чудес». Участники коллектива станцевали с ведущим Леонидом Якубовичем. «Цветень» является одним из любимых народных коллективов губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он сообщал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году.
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