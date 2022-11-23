В курганском детском лагере появятся новая сцена, зрительный зал и танцплощадка

24 ноября 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Территорию детского лагеря в Курганской области планируют обновить в следующем году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На территории санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Зеркальный» в Кетовском районе (Курганская область) собираются построить сцену и зрительный зал с танцевальной площадкой. Такая информация содержится в документах, опубликованных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Поставка и монтаж малых архитектурных форм, Кетовский район, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия „Зеркальный“. Перечень поставляемых товаров: модуль „Открытая сцена“ — 1 шт., модуль „Открытый зрительный зал — танцплощадка“ — 1 шт., модульное основание (фундамент) — 1 шт.», — указано в проектной документации. Начальная и максимальная цена контракта — 2 233 333 рубля 33 копейки. Закупка, размещенная 23 ноября, сейчас переведена на этап «подачи заявок». Их прием завершится 1 декабря. URA.RU писало ранее, что курганские власти планировали провести модернизацию региональных детских оздоровительных лагерей. Сообщалось, что на эти цели в 2022 и 2023 годах будет выделено 380 млн рублей. Масштабная программа реорганизации учреждений отдыха разделена на два этапа.

На территории санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Зеркальный» в Кетовском районе (Курганская область) собираются построить сцену и зрительный зал с танцевальной площадкой. Такая информация содержится в документах, опубликованных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Поставка и монтаж малых архитектурных форм, Кетовский район, санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия „Зеркальный“. Перечень поставляемых товаров: модуль „Открытая сцена“ — 1 шт., модуль „Открытый зрительный зал — танцплощадка“ — 1 шт., модульное основание (фундамент) — 1 шт.», — указано в проектной документации. Начальная и максимальная цена контракта — 2 233 333 рубля 33 копейки. Закупка, размещенная 23 ноября, сейчас переведена на этап «подачи заявок». Их прием завершится 1 декабря. URA.RU писало ранее, что курганские власти планировали провести модернизацию региональных детских оздоровительных лагерей. Сообщалось, что на эти цели в 2022 и 2023 годах будет выделено 380 млн рублей. Масштабная программа реорганизации учреждений отдыха разделена на два этапа.