23 ноября 2022

Тюменские силовики уличили похоронного бизнесмена во вранье

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница. Курган, венок, похоронный бизнес, похоронный венок
Реклама ритуального агентства вводит клиентов в заблуждение и угрожает прямым конкурентам Фото:

Управление Федеральной антимонопольной службы в Тюменской области уличило предпринимателя, занимающегося похоронным бизнесом, в недобросовестной рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен вводил в заблуждение потенциальных клиентов.

«Признана ненадлежащей реклама ритуальных услуг, распространяемая „Единой ритуальной службой Упоровского района ‚Вечная память‘“. На рынке данной территории предприниматель не является единственным, присутствуют также и иные участники, статус единой ритуальной службы бизнесмену никто не присваивал», — сообщает пресс-служба тюменского УФАС.

По мнению силовиков подобное название компании вводит потенциальных клиентов в заблуждение. Другими словами, они могут подумать, что больше им обратиться некуда. Это дает предпринимателю незаслуженное преимущество перед конкурентами.

В настоящее время бизнесмен получил предписание. Ему также грозит административная ответственность.

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Управление Федеральной антимонопольной службы в Тюменской области уличило предпринимателя, занимающегося похоронным бизнесом, в недобросовестной рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен вводил в заблуждение потенциальных клиентов. «Признана ненадлежащей реклама ритуальных услуг, распространяемая „Единой ритуальной службой Упоровского района ‚Вечная память‘“. На рынке данной территории предприниматель не является единственным, присутствуют также и иные участники, статус единой ритуальной службы бизнесмену никто не присваивал», — сообщает пресс-служба тюменского УФАС. По мнению силовиков подобное название компании вводит потенциальных клиентов в заблуждение. Другими словами, они могут подумать, что больше им обратиться некуда. Это дает предпринимателю незаслуженное преимущество перед конкурентами. В настоящее время бизнесмен получил предписание. Ему также грозит административная ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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