Тюменские силовики уличили похоронного бизнесмена во вранье

24 ноября 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Реклама ритуального агентства вводит клиентов в заблуждение и угрожает прямым конкурентам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы в Тюменской области уличило предпринимателя, занимающегося похоронным бизнесом, в недобросовестной рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен вводил в заблуждение потенциальных клиентов. «Признана ненадлежащей реклама ритуальных услуг, распространяемая „Единой ритуальной службой Упоровского района ‚Вечная память‘“. На рынке данной территории предприниматель не является единственным, присутствуют также и иные участники, статус единой ритуальной службы бизнесмену никто не присваивал», — сообщает пресс-служба тюменского УФАС. По мнению силовиков подобное название компании вводит потенциальных клиентов в заблуждение. Другими словами, они могут подумать, что больше им обратиться некуда. Это дает предпринимателю незаслуженное преимущество перед конкурентами. В настоящее время бизнесмен получил предписание. Ему также грозит административная ответственность.

Управление Федеральной антимонопольной службы в Тюменской области уличило предпринимателя, занимающегося похоронным бизнесом, в недобросовестной рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен вводил в заблуждение потенциальных клиентов. «Признана ненадлежащей реклама ритуальных услуг, распространяемая „Единой ритуальной службой Упоровского района ‚Вечная память‘“. На рынке данной территории предприниматель не является единственным, присутствуют также и иные участники, статус единой ритуальной службы бизнесмену никто не присваивал», — сообщает пресс-служба тюменского УФАС. По мнению силовиков подобное название компании вводит потенциальных клиентов в заблуждение. Другими словами, они могут подумать, что больше им обратиться некуда. Это дает предпринимателю незаслуженное преимущество перед конкурентами. В настоящее время бизнесмен получил предписание. Ему также грозит административная ответственность.