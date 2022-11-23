Тюменские силовики уличили похоронного бизнесмена во вранье

Управление Федеральной антимонопольной службы в Тюменской области уличило предпринимателя, занимающегося похоронным бизнесом, в недобросовестной рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Бизнесмен вводил в заблуждение потенциальных клиентов.
«Признана ненадлежащей реклама ритуальных услуг, распространяемая „Единой ритуальной службой Упоровского района ‚Вечная память‘“. На рынке данной территории предприниматель не является единственным, присутствуют также и иные участники, статус единой ритуальной службы бизнесмену никто не присваивал», — сообщает пресс-служба тюменского УФАС.
По мнению силовиков подобное название компании вводит потенциальных клиентов в заблуждение. Другими словами, они могут подумать, что больше им обратиться некуда. Это дает предпринимателю незаслуженное преимущество перед конкурентами.
В настоящее время бизнесмен получил предписание. Ему также грозит административная ответственность.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii