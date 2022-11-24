Новые станки запускают на КМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) запустят три новых центра для обработки деталей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КМЗ.

«ПАО „Курганмашзавод“ запускает в эксплуатацию три новых горизонтально-фрезерных центра для обработки средних и крупных деталей. Новое оборудование позволит комплексно обрабатывать изделия, поскольку все операции проводятся в автоматическом режиме по заданной программе», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщает URA.RU пресс-служба, новое оборудование помогает сэкономить время, потому что появилась возможность обрабатывать несколько деталей одновременно. Сейчас на новых станках осваивают выпуск картеров для трансмиссий, налаживают программу и режимы.

Ранее URA.RU писало, что курганский оборонный завод планирует избавиться от импортных запчастей к гусеничной технике. Курганский машиностроительный завод (КМЗ) планируют заменить запчасти иностранных производителей на бульдозерной технике на отечественные аналоги.

На КМЗ запустят новые станки для обработки средних и крупных деталей Фото: пресс-служба Курганского машиностроительного завода