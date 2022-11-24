24 ноября 2022

Казаки из зоны СВО просят у тюменцев оружие против украинских дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Военнослужащие попросили тюменцев помочь им оборудованием и одеждой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Батальон казаков, который сейчас находится в зоне спецоперации, попросил у тюменских общественников помощи в обеспечении одеждой и оборудованием, включая ружье для обезвреживания дронов. Об этом URA.RU рассказали в фонде «Путевка в жизнь».

«К нам обратился батальон из 60 казаков, которые сейчас находятся на передовой. Ребятам очень нужны „глушилка“ дронов (ружье антидрон), ночные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры», — сообщили URA.RU в тюменском фонде «Путевка в жизнь».

Также военнослужащие нуждаются в биноклях, портативных зарядках для телефонов, фонариках и батарейках. Присутствует потребность в газовых баллончиках, тактических перчатках, зимних шапках, армейских флисовых шарфах, зимних берцах, утепленных резиновых сапогах, бушлатах и ватниках, полотенцах, тактических носилках сеткой, плащ-палатках, спальных мешках.

Ранее URA.RU писало о помощи, которую правительство региона оказывает тюменским бойцам. В частности, недавно мобилизованные получили специальные аптечки, а спецподразделениям в зону СВО отправили походные печки, которые оперативно изготовили предприниматели из Аромашевского района области.

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Батальон казаков, который сейчас находится в зоне спецоперации, попросил у тюменских общественников помощи в обеспечении одеждой и оборудованием, включая ружье для обезвреживания дронов. Об этом URA.RU рассказали в фонде «Путевка в жизнь». «К нам обратился батальон из 60 казаков, которые сейчас находятся на передовой. Ребятам очень нужны „глушилка“ дронов (ружье антидрон), ночные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры», — сообщили URA.RU в тюменском фонде «Путевка в жизнь». Также военнослужащие нуждаются в биноклях, портативных зарядках для телефонов, фонариках и батарейках. Присутствует потребность в газовых баллончиках, тактических перчатках, зимних шапках, армейских флисовых шарфах, зимних берцах, утепленных резиновых сапогах, бушлатах и ватниках, полотенцах, тактических носилках сеткой, плащ-палатках, спальных мешках. Ранее URA.RU писало о помощи, которую правительство региона оказывает тюменским бойцам. В частности, недавно мобилизованные получили специальные аптечки, а спецподразделениям в зону СВО отправили походные печки, которые оперативно изготовили предприниматели из Аромашевского района области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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