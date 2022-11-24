Казаки из зоны СВО просят у тюменцев оружие против украинских дронов

25 ноября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Военнослужащие попросили тюменцев помочь им оборудованием и одеждой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Батальон казаков, который сейчас находится в зоне спецоперации, попросил у тюменских общественников помощи в обеспечении одеждой и оборудованием, включая ружье для обезвреживания дронов. Об этом URA.RU рассказали в фонде «Путевка в жизнь». «К нам обратился батальон из 60 казаков, которые сейчас находятся на передовой. Ребятам очень нужны „глушилка“ дронов (ружье антидрон), ночные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры», — сообщили URA.RU в тюменском фонде «Путевка в жизнь». Также военнослужащие нуждаются в биноклях, портативных зарядках для телефонов, фонариках и батарейках. Присутствует потребность в газовых баллончиках, тактических перчатках, зимних шапках, армейских флисовых шарфах, зимних берцах, утепленных резиновых сапогах, бушлатах и ватниках, полотенцах, тактических носилках сеткой, плащ-палатках, спальных мешках. Ранее URA.RU писало о помощи, которую правительство региона оказывает тюменским бойцам. В частности, недавно мобилизованные получили специальные аптечки, а спецподразделениям в зону СВО отправили походные печки, которые оперативно изготовили предприниматели из Аромашевского района области.

Батальон казаков, который сейчас находится в зоне спецоперации, попросил у тюменских общественников помощи в обеспечении одеждой и оборудованием, включая ружье для обезвреживания дронов. Об этом URA.RU рассказали в фонде «Путевка в жизнь». «К нам обратился батальон из 60 казаков, которые сейчас находятся на передовой. Ребятам очень нужны „глушилка“ дронов (ружье антидрон), ночные прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры», — сообщили URA.RU в тюменском фонде «Путевка в жизнь». Также военнослужащие нуждаются в биноклях, портативных зарядках для телефонов, фонариках и батарейках. Присутствует потребность в газовых баллончиках, тактических перчатках, зимних шапках, армейских флисовых шарфах, зимних берцах, утепленных резиновых сапогах, бушлатах и ватниках, полотенцах, тактических носилках сеткой, плащ-палатках, спальных мешках. Ранее URA.RU писало о помощи, которую правительство региона оказывает тюменским бойцам. В частности, недавно мобилизованные получили специальные аптечки, а спецподразделениям в зону СВО отправили походные печки, которые оперативно изготовили предприниматели из Аромашевского района области.