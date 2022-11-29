Курганцы несколько лет ждут положенных выплат от правительства

Курганские дружинники рассказали об отсутствии стимулирования за поддержание порядка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участникам отряда народной дружины из Курганской области не выплачивают деньги за участие в охране общественного порядка. Оплату не производят за несколько лет, несмотря на областной закон, включающий пункт о материальном стимулировании дружинников. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили жители региона, принимающие участие в народных дружинах.

«Вся документация в правительство области мной передавалась через ОМВД <…> Cотрудник полиции общественной безопасности, курирующий вопрос, подтвердил, что документация на премирование передавалась в полном объеме, и уже не раз интересовался были ли выплаты. Выплат не было ни разу ни за 2020, ни за 2021, ни за 2022 год», — рассказал командир отряда дружинников Кетовского округа. Сотрудники добровольных народных дружин (ДНД) в составе групп УМВД патрулировали общественные места во время проведения праздничных мероприятий для населения. Их участие фиксировалось в рапортах ОМВД, но никаких выплат проведено не было.

Дружинники сообщили, что участвовали в мероприятиях более двух лет. Но поскольку никакого стимулирования им не поступило, молодые люди начали отказываться от участия в патрулировании. «Уже два года вместо обещанного премирования тишина, ребята восприняли это как некий обман, и мотивировать их на участие в охране общественного порядка я не могу», — сообщил корреспонденту командир кетовской дружины.

Редакция URA.RU обратилась в правительство региона с просьбой прояснить ситуацию по стимулированию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области появился законопроект, который разрешает правительству региона не производить материальное стимулирование дружинникам. В документе говорится, что выплаты за работу ДНД могут быть ограничены в случае введения чрезвычайного или военного положения.