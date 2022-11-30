30 ноября 2022
29 ноября 2022

Курганским депутатам заплатят в двойном размере за работу на освобожденных территориях Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские депутаты будут получать двойную зарплату за командировки на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Работники курганской областной думы будут получать двойную зарплату за командировки в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Эта информация содержится в опубликованном ведомственном постановлении.

«Работникам в период их нахождения в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области заработная плата выплачивается в двойном размере. Суточные возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в командировке», — написано в документе.

Согласно постановлению, командированным сотрудникам могут выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов. Это решение уже вступило в законную силу.

URA.RU писало ранее, что депутаты Курганской области решили направить в Совфед предложение о внесении поправок в федеральный закон. Они позволят распространить льготный период на выплаты кредитов для мобилизованных и их семей и на проценты по кредитам. Это решение приняли на заседании облдумы.

Российские военные начали спецоперацию на территории Украины в конце февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью, в результате референдумов, к России были присоединены 4 новые территории. Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области

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Работники курганской областной думы будут получать двойную зарплату за командировки в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Эта информация содержится в опубликованном ведомственном постановлении. «Работникам в период их нахождения в служебных командировках на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области заработная плата выплачивается в двойном размере. Суточные возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в командировке», — написано в документе. Согласно постановлению, командированным сотрудникам могут выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов. Это решение уже вступило в законную силу. URA.RU писало ранее, что депутаты Курганской области решили направить в Совфед предложение о внесении поправок в федеральный закон. Они позволят распространить льготный период на выплаты кредитов для мобилизованных и их семей и на проценты по кредитам. Это решение приняли на заседании облдумы. Российские военные начали спецоперацию на территории Украины в конце февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Осенью, в результате референдумов, к России были присоединены 4 новые территории. Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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