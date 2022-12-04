Иностранец оскорбил курганских пограничников и был арестован

Пассажир поезда оскорбил представителя власти (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иностранец, который ехал на поезде «Новокузнецк — Анапа», оскорбил курганских пограничников и был арестован. Инцидент произошел на пункте пропуска «Петухово» на границе с Казахстаном. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Иностранный гражданин, который ехал на поезде из Казахстана в Россию, привлечен к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). Сотрудник Пограничного управления обратился к нему с требованием предъявить документы на право пересечения государственной границы. Мужчина отказался это сделать и публично оскорбил представителя власти», — указано в сообщении ведомства. Мировой суд признал иностранца виновным в совершении административного правонарушения по факту неповиновения законному распоряжению или требованию военнослужащего (ст. 18.7 КоАП РФ). Его арестовали на 15 суток. Также мужчина признан виновным в оскорблении представителя власти. Ему назначен штраф. Приговор вступил в законную силу.

В пресс-службе Пограничного управления уточнили, что пограничники имеют право проверять документы у граждан, которые пересекают границу. Также сотрудники ведомства могут осматривать транспортные средства и грузы.

Ранее URA.RU писало, что пассажир поезда Самара-Владивосток был оштрафован на 25 тысяч рублей за публичное оскорбление сотрудника погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Сотрудник ведомства потребовал от мужчины предоставить для осмотра нижнюю полку, расположенную под его местом. На что он ответил нецензурной бранью и словами в неприличной форме.