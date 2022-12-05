05 декабря 2022
04 декабря 2022

Тюменскую порнозвезду не пустили в тайский ночной клуб из-за того, что она женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Bla Bla Bar. Екатеринбург, bar, ночной клуб, бар, bla bla bar
Лола Тейлор не смогла попасть в ночной клуб, находясь на отдыхе в Таиланде Фото:

Тюменскую порнозвезду Лолу Тейлор (Любовь Бушуеву) не пустили в ночной клуб во время отдыха в Таиланде. Об этом она рассказала на своем youtube-канале. Тейлор сообщила, что причиной отказа стало то, что она женщина.

«Вчера были в Go-Go. В одно место меня не пустили, потому что я баба. Туда пускают только мужиков. Можно понять, но была моя инициатива туда пойти. Это место мне очень сильно понравилось. Там все женщины стояли в школьных юбочках. И мне так захотелось туда пойти. Потом мы пошли в другое место», — сообщила она в своем видеоблоге.

Как ранее сообщало агентство, Лола Тейлор сняла два элитных особняка на Бали, чтобы справить там свой день рождения. Сейчас тюменская порнозвезда находится на отдыхе в Таиланде.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. В кино для взрослых она начала сниматься после переезда в Москву. Тейлор заявляла, что боится возвращаться в родной город, потому что за выбранную профессию земляки могут «закидать ее камнями».

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Тюменскую порнозвезду Лолу Тейлор (Любовь Бушуеву) не пустили в ночной клуб во время отдыха в Таиланде. Об этом она рассказала на своем youtube-канале. Тейлор сообщила, что причиной отказа стало то, что она женщина. «Вчера были в Go-Go. В одно место меня не пустили, потому что я баба. Туда пускают только мужиков. Можно понять, но была моя инициатива туда пойти. Это место мне очень сильно понравилось. Там все женщины стояли в школьных юбочках. И мне так захотелось туда пойти. Потом мы пошли в другое место», — сообщила она в своем видеоблоге. Как ранее сообщало агентство, Лола Тейлор сняла два элитных особняка на Бали, чтобы справить там свой день рождения. Сейчас тюменская порнозвезда находится на отдыхе в Таиланде. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. В кино для взрослых она начала сниматься после переезда в Москву. Тейлор заявляла, что боится возвращаться в родной город, потому что за выбранную профессию земляки могут «закидать ее камнями».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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