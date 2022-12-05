Тюменскую порнозвезду не пустили в тайский ночной клуб из-за того, что она женщина

06 декабря 2022 в 08:20 Размер текста - 17 +

Лола Тейлор не смогла попасть в ночной клуб, находясь на отдыхе в Таиланде Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменскую порнозвезду Лолу Тейлор (Любовь Бушуеву) не пустили в ночной клуб во время отдыха в Таиланде. Об этом она рассказала на своем youtube-канале. Тейлор сообщила, что причиной отказа стало то, что она женщина. «Вчера были в Go-Go. В одно место меня не пустили, потому что я баба. Туда пускают только мужиков. Можно понять, но была моя инициатива туда пойти. Это место мне очень сильно понравилось. Там все женщины стояли в школьных юбочках. И мне так захотелось туда пойти. Потом мы пошли в другое место», — сообщила она в своем видеоблоге. Как ранее сообщало агентство, Лола Тейлор сняла два элитных особняка на Бали, чтобы справить там свой день рождения. Сейчас тюменская порнозвезда находится на отдыхе в Таиланде. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. В кино для взрослых она начала сниматься после переезда в Москву. Тейлор заявляла, что боится возвращаться в родной город, потому что за выбранную профессию земляки могут «закидать ее камнями».

Тюменскую порнозвезду Лолу Тейлор (Любовь Бушуеву) не пустили в ночной клуб во время отдыха в Таиланде. Об этом она рассказала на своем youtube-канале. Тейлор сообщила, что причиной отказа стало то, что она женщина. «Вчера были в Go-Go. В одно место меня не пустили, потому что я баба. Туда пускают только мужиков. Можно понять, но была моя инициатива туда пойти. Это место мне очень сильно понравилось. Там все женщины стояли в школьных юбочках. И мне так захотелось туда пойти. Потом мы пошли в другое место», — сообщила она в своем видеоблоге. Как ранее сообщало агентство, Лола Тейлор сняла два элитных особняка на Бали, чтобы справить там свой день рождения. Сейчас тюменская порнозвезда находится на отдыхе в Таиланде. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. В кино для взрослых она начала сниматься после переезда в Москву. Тейлор заявляла, что боится возвращаться в родной город, потому что за выбранную профессию земляки могут «закидать ее камнями».