Бастрыкин потребовал доклад по ДТП в ЯНАО, в котором пострадали 9 человек

Ямальские следователи представят Александру Бастрыкину доклад по ДТП
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в ЯНАО представить доклад по ДТП, в котором пострадали девять человек и один погиб. Информация опубликована на сайте СК РФ.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад об обстоятельствах происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 4 декабря в Ямальском районе, столкнулись автобус и грузопассажирское авто.
Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному ДТП. Ведомство также проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и организации перевозок пассажиров.
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