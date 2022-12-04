04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

Бастрыкин потребовал доклад по ДТП в ЯНАО, в котором пострадали 9 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Ямальские следователи представят Александру Бастрыкину доклад по ДТП Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в ЯНАО представить доклад по ДТП, в котором пострадали девять человек и один погиб. Информация опубликована на сайте СК РФ.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад об обстоятельствах происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 4 декабря в Ямальском районе, столкнулись автобус и грузопассажирское авто.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному ДТП. Ведомство также проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и организации перевозок пассажиров.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в ЯНАО представить доклад по ДТП, в котором пострадали девять человек и один погиб. Информация опубликована на сайте СК РФ. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад об обстоятельствах происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 4 декабря в Ямальском районе, столкнулись автобус и грузопассажирское авто. Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному ДТП. Ведомство также проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и организации перевозок пассажиров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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