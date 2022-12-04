Бастрыкин потребовал доклад по ДТП в ЯНАО, в котором пострадали 9 человек

05 декабря 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

Ямальские следователи представят Александру Бастрыкину доклад по ДТП Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в ЯНАО представить доклад по ДТП, в котором пострадали девять человек и один погиб. Информация опубликована на сайте СК РФ. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад об обстоятельствах происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 4 декабря в Ямальском районе, столкнулись автобус и грузопассажирское авто. Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному ДТП. Ведомство также проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и организации перевозок пассажиров.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в ЯНАО представить доклад по ДТП, в котором пострадали девять человек и один погиб. Информация опубликована на сайте СК РФ. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову представить доклад об обстоятельствах происшествия», — сообщили в ведомстве. Авария произошла 4 декабря в Ямальском районе, столкнулись автобус и грузопассажирское авто. Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по данному ДТП. Ведомство также проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и организации перевозок пассажиров.