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01 декабря 2022

Прокуратура ЯНАО организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадало 9 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Салехарда. ЯНАО, прокуратура янао, ямал
Прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП Фото:

На территории ЯНАО 4 декабря в дорожно-транспортном происшествии пострадали 9 человек, один из которых погиб. На сайте окружной прокуратуры сообщили, что организована проверка по факту происшествия.

«В настоящее время правоохранительными органами организована процессуальная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте прокуратуры. ДТП произошло 4 декабря с участием грузопассажирского автомобиля и автобуса.

Восемь человек были госпитализированы, один погиб. Прокуратурой также ведется проверка соблюдения требований законодательства об охране труда и организации пассажирских перевозок. О результатах будет объявлено позже.

Ранее URA.RU сообщало, что между Новым Уренгоем и Ямбургом столкнулись «Форвард» и «УАЗ-Патриот». В результате ДТП погиб мужчина.

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На территории ЯНАО 4 декабря в дорожно-транспортном происшествии пострадали 9 человек, один из которых погиб. На сайте окружной прокуратуры сообщили, что организована проверка по факту происшествия. «В настоящее время правоохранительными органами организована процессуальная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте прокуратуры. ДТП произошло 4 декабря с участием грузопассажирского автомобиля и автобуса. Восемь человек были госпитализированы, один погиб. Прокуратурой также ведется проверка соблюдения требований законодательства об охране труда и организации пассажирских перевозок. О результатах будет объявлено позже. Ранее URA.RU сообщало, что между Новым Уренгоем и Ямбургом столкнулись «Форвард» и «УАЗ-Патриот». В результате ДТП погиб мужчина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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