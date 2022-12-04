Прокуратура ЯНАО организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадало 9 человек

Прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На территории ЯНАО 4 декабря в дорожно-транспортном происшествии пострадали 9 человек, один из которых погиб. На сайте окружной прокуратуры сообщили, что организована проверка по факту происшествия.

«В настоящее время правоохранительными органами организована процессуальная проверка, проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — говорится на сайте прокуратуры. ДТП произошло 4 декабря с участием грузопассажирского автомобиля и автобуса.

Восемь человек были госпитализированы, один погиб. Прокуратурой также ведется проверка соблюдения требований законодательства об охране труда и организации пассажирских перевозок. О результатах будет объявлено позже.

Ранее URA.RU сообщало, что между Новым Уренгоем и Ямбургом столкнулись «Форвард» и «УАЗ-Патриот». В результате ДТП погиб мужчина.