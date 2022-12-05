Курганские бюджетники массово поддаются гипнозу и переводят деньги ВСУ

Курганские бюджетники переводят большие объемы средств мошенникам на Украину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Около 150 бюджетников в Курганской области поддались на уговоры мошенников, взяли кредиты и перечислили деньги на Украину, объясняя это воздействием гипноза. Речь идет об общей сумме более 150 млн рублей. Об этом URA.RU рассказал источник близкий к правительству.

«Женщины, которые попались на уловки мошенников, абсолютно порядочные и осведомленные о методах телефонного мошенничества. В данных случаях они говорят, что вероятно поддались гипнозу. Им звонили и представлялись сотрудниками спецслужб, которым необходима помощь. За ними присылали такси, возили по городу, завозили в банк, где они оформляли кредиты от 1 до 1,5 млн рублей. Затем средства переводились на украинские счета», — рассказал инсайдер. По его данным, жертвами мошенников становятся чаще всего матери-одиночки. Банк без лишних вопросов выдает им кредиты.

При этом сами женщины после совершенного находятся в стрессовом состоянии. «То, что они финансировали ВСУ, угнетает. Нередко их родственники были мобилизованы. Им направляют психологов. Кроме того, информация становится известна работодателю», — пояснил источник.

В курганской полиции подтвердили, что основными потерпевшими от мошеннических действий с использованием цифровых технологий являются работники бюджетной сферы и пенсионеры. «Нередко жертвы мошенников объясняют свои действия гипнозом со стороны собеседников», — рассказала начальник отделения информации и общественных связей регионального УМВД Елена Радаева.

В последнее время потери исчисляются крупными суммами, начинающимися от 500 тыс. руб. Оформление кредитов и перечисления на суммы одного-полутора миллионов стали обычным делом. Курганцам советуют не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Также в полиции напомнили, что информация о потерпевших в обязательном порядке поступает их руководителям.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы стали больше переводить средств дистанционным мошенникам. В полиции предупредили, что практически все средства уходят после транзакций на Украину.