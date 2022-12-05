05 декабря 2022

Власти резко снизили стоимость аренды для строительства ТРЦ в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, стройматериалы, стройка
Замелю отдадут в аренду почти на пять лет Фото:

Стоимость аренды земли, предназначенной для строительства торгово-развлекательного центра в Заозерном районе Кургана, за месяц снизилась на 4,5 млн рублей. Информация о новой стоимости размещена на сайте «Торги России».

«Аукцион на право аренды земельного участка по адресу: г. Курган, проспект Маршала Голикова. Площадь земельного участка: 64 347 квадратных метров. Вид разрешенного использования: строительство торговых и торгово-развлекательных центров. Вид договора: аренда. Срок аренды: 58 месяцев. Начальная стоимость: 25 500 000 рублей», — указано в сообщении.

Ранее начальная стоимость аренды этого участка составляла 30 млн рублей. Тогда арендатора планировали найти в конце октября. Новый аукцион запланирован на конец декабря.

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Стоимость аренды земли, предназначенной для строительства торгово-развлекательного центра в Заозерном районе Кургана, за месяц снизилась на 4,5 млн рублей. Информация о новой стоимости размещена на сайте «Торги России». «Аукцион на право аренды земельного участка по адресу: г. Курган, проспект Маршала Голикова. Площадь земельного участка: 64 347 квадратных метров. Вид разрешенного использования: строительство торговых и торгово-развлекательных центров. Вид договора: аренда. Срок аренды: 58 месяцев. Начальная стоимость: 25 500 000 рублей», — указано в сообщении. Ранее начальная стоимость аренды этого участка составляла 30 млн рублей. Тогда арендатора планировали найти в конце октября. Новый аукцион запланирован на конец декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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