Власти резко снизили стоимость аренды для строительства ТРЦ в Кургане

Стоимость аренды земли, предназначенной для строительства торгово-развлекательного центра в Заозерном районе Кургана, за месяц снизилась на 4,5 млн рублей. Информация о новой стоимости размещена на сайте «Торги России».
«Аукцион на право аренды земельного участка по адресу: г. Курган, проспект Маршала Голикова. Площадь земельного участка: 64 347 квадратных метров. Вид разрешенного использования: строительство торговых и торгово-развлекательных центров. Вид договора: аренда. Срок аренды: 58 месяцев. Начальная стоимость: 25 500 000 рублей», — указано в сообщении.
Ранее начальная стоимость аренды этого участка составляла 30 млн рублей. Тогда арендатора планировали найти в конце октября. Новый аукцион запланирован на конец декабря.
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