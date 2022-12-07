Рамзан Кадыров предложил платить зарплаты многодетным матерям

08 декабря 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Кадыров предложил выплачивать пособия многодетным матерям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уравнять многодетных матерей с работающими гражданами в части дохода и социальных гарантий. Политик заявил, что нужно создать все условия для того, чтобы многодетные семьи получали поддержку со стороны государства. «Я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода (например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий). Иными словами, предлагаю прировнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Глава Чечни подчеркнул, что многодетные женщины выполняют важнейшую роль в обществе, а их семьи должны ощущать поддержку социума и государства. Подобные решения — «лучшее, что можно сделать для страны», считает политик. Ранее глава Чечни поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку матерей участников спецоперации. По словам Кадырова, президент РФ заверил его в том, что матери погибших не останутся один на один со своей бедой. Президент пообещал оказать им необходимую помощь в решении проблем. Кроме того, Кадыров выразил благодарность матери чеченских бойцов за ее эмоциональное выступление на встрече с президентом России, передает RT. Как отметил политик, такие женщины представляют собой образ настоящих матерей, которые воспитывают достойных сыновей и защитников страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил уравнять многодетных матерей с работающими гражданами в части дохода и социальных гарантий. Политик заявил, что нужно создать все условия для того, чтобы многодетные семьи получали поддержку со стороны государства. «Я предлагаю уравнять женщин, воспитывающих, скажем, пять и более детей, с работающими гражданами в части социальных гарантий и дохода (например, посредством ежемесячных социальных выплат и пособий). Иными словами, предлагаю прировнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни подчеркнул, что многодетные женщины выполняют важнейшую роль в обществе, а их семьи должны ощущать поддержку социума и государства. Подобные решения — «лучшее, что можно сделать для страны», считает политик. Ранее глава Чечни поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку матерей участников спецоперации. По словам Кадырова, президент РФ заверил его в том, что матери погибших не останутся один на один со своей бедой. Президент пообещал оказать им необходимую помощь в решении проблем. Кроме того, Кадыров выразил благодарность матери чеченских бойцов за ее эмоциональное выступление на встрече с президентом России, передает RT. Как отметил политик, такие женщины представляют собой образ настоящих матерей, которые воспитывают достойных сыновей и защитников страны.