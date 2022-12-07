Курганское правительство расширило список вакансий медработников, которые получат компенсации

В Зауралье расширили перечь вакантных должностей для медработников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депздрав Курганской области расширил перечень вакантных должностей медработников, при замещении которых специалист получит компенсационную выплату. Такая информация содержится в опубликованном приказе правительства региона.

«ГБУ „Половинская ЦРБ“, участковый врач-терапевт — 2 вакансии. ГБУ „Альменевская ЦРБ“, участковый врач-терапевт — 1 вакансия. ГБУ „Шадринская ЦРБ“, акушерка — 1 вакансия», — указано в документе. При этом несколько пунктов из приказа были исключены.

О том, что один миллион будет разово выплачен врачам, переехавшим в Курганскую область и устроившимся в поселки либо города с населением до 50 тысяч человек, URA.RU писало в начале ноября. Тогда в списке значились 13 вакансий. Фельдшеры, акушеры и медсестры, устроившиеся на работу в таких территориях, получат по 500 тысяч рублей.

Корреспонденты агентства сообщали также, что в Шадринске (Курганская область) жаловались на нехватку врачей в женской консультации. В администрации территории признали, что вопрос дефицита кадров остается открытым. Чтобы переломить ситуацию в департаменте здравоохранения Курганской области открыли центр по трудоустройству медработников.