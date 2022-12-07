В тюменском тату-салоне изнасиловали школьницу

Преступление произошло в одном из тату-салонов Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В одном из тату-салонов Тюмени была изнасилована школьница. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина. Об этом стало известно журналистам.

«Инцидент произошел в одном из тату-салонов города 5 декабря. По подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней был задержан 32-летний мужчина, ранее осужденный за кражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», — сообщает РЕН ТВ.

В региональное управление Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.