В тюменском тату-салоне изнасиловали школьницу

Преступление произошло в одном из тату-салонов Тюмени
В одном из тату-салонов Тюмени была изнасилована школьница. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина. Об этом стало известно журналистам.
«Инцидент произошел в одном из тату-салонов города 5 декабря. По подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней был задержан 32-летний мужчина, ранее осужденный за кражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», — сообщает РЕН ТВ.
В региональное управление Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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