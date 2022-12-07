07 декабря 2022

В тюменском тату-салоне изнасиловали школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступление произошло в одном из тату-салонов Тюмени Фото:

В одном из тату-салонов Тюмени была изнасилована школьница. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина. Об этом стало известно журналистам.

«Инцидент произошел в одном из тату-салонов города 5 декабря. По подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней был задержан 32-летний мужчина, ранее осужденный за кражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», — сообщает РЕН ТВ.

В региональное управление Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В одном из тату-салонов Тюмени была изнасилована школьница. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина. Об этом стало известно журналистам. «Инцидент произошел в одном из тату-салонов города 5 декабря. По подозрению в совершении изнасилования несовершеннолетней был задержан 32-летний мужчина, ранее осужденный за кражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело», — сообщает РЕН ТВ. В региональное управление Следственного комитета по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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