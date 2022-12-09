Колледжи ЯНАО стали призерами всероссийского конкурса

Дипломы победителей получили колледжи ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Колледжи ЯНАО получили три диплома на всероссийском конкурсе практик по трудоустройству молодежи. Информация об этом размещена на официальной странице регионального департамента образования в telegram-канале.

«Второе место в номинациях „Лучшие практики сопровождения от образовательной организации до рабочего места“ и „Лучшие практики по сохранению молодежного кадрового потенциала региона“ — филиал Муравленковского многопрофильного колледжа в Губкинском. Третье место в номинации „Лучшие практики взаимодействия с работодателем, образовательными организациями и центрами занятости населения“ — Новоуренгойский многопрофильный колледж», — говорится в новости. Помимо этого отмечается, что Ямал вошел в топ — 5 среди регионов по количеству поданных заявок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) определили восемь основных направлений развития для молодого поколения. Основные из них: добровольчество, туризм, творчество, предпринимательство, поддержка молодежных инициатив. Отдельный блок — развитие студенческих отрядов.