09 декабря 2022
08 декабря 2022

Колледжи ЯНАО стали призерами всероссийского конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дипломы победителей получили колледжи ЯНАО Фото:

Колледжи ЯНАО получили три диплома на всероссийском конкурсе практик по трудоустройству молодежи. Информация об этом размещена на официальной странице регионального департамента образования в telegram-канале.

«Второе место в номинациях „Лучшие практики сопровождения от образовательной организации до рабочего места“ и „Лучшие практики по сохранению молодежного кадрового потенциала региона“ — филиал Муравленковского многопрофильного колледжа в Губкинском. Третье место в номинации „Лучшие практики взаимодействия с работодателем, образовательными организациями и центрами занятости населения“ — Новоуренгойский многопрофильный колледж», — говорится в новости. Помимо этого отмечается, что Ямал вошел в топ — 5 среди регионов по количеству поданных заявок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) определили восемь основных направлений развития для молодого поколения. Основные из них: добровольчество, туризм, творчество, предпринимательство, поддержка молодежных инициатив. Отдельный блок — развитие студенческих отрядов.

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Колледжи ЯНАО получили три диплома на всероссийском конкурсе практик по трудоустройству молодежи. Информация об этом размещена на официальной странице регионального департамента образования в telegram-канале. «Второе место в номинациях „Лучшие практики сопровождения от образовательной организации до рабочего места“ и „Лучшие практики по сохранению молодежного кадрового потенциала региона“ — филиал Муравленковского многопрофильного колледжа в Губкинском. Третье место в номинации „Лучшие практики взаимодействия с работодателем, образовательными организациями и центрами занятости населения“ — Новоуренгойский многопрофильный колледж», — говорится в новости. Помимо этого отмечается, что Ямал вошел в топ — 5 среди регионов по количеству поданных заявок. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги (ЯНАО) определили восемь основных направлений развития для молодого поколения. Основные из них: добровольчество, туризм, творчество, предпринимательство, поддержка молодежных инициатив. Отдельный блок — развитие студенческих отрядов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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