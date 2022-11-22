В городе ЯНАО определились со стратегией молодежной политики

В Лабытнанги определили восемь основных направлений развития молодежной политики

В Лабытнанги успешно реализовывается поручение губернатора по молодежной политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) заканчивают разработку Концепции молодежной политики до 2028 года. Определены 8 основных направлений развития, сообщает глава администрации города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Выделено 8 основных сфер: добровольчество, туризм, творчество, предпринимательство, поддержка молодежных инициатив. Отдельный блок — развитие студенческих отрядов», — написала Трескова в соцсети.

По каждой сфере разработан комплекс мероприятий для решения проблем молодежи. Сейчас ответственные лица разрабатывают дорожную карту с ориентиром на решение задач, поставленных губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Ранее URA.RU рассказало, что федеральные эксперты помогут разработать в Новом Уренгое авторские стратегии продвижения. Город участвует в конкурсе на звание «Молодежная столица 2023».