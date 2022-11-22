22 ноября 2022
21 ноября 2022

В городе ЯНАО определились со стратегией молодежной политики

В Лабытнанги определили восемь основных направлений развития молодежной политики
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, артюхов дмитрий
В Лабытнанги успешно реализовывается поручение губернатора по молодежной политике Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) заканчивают разработку Концепции молодежной политики до 2028 года. Определены 8 основных направлений развития, сообщает глава администрации города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Выделено 8 основных сфер: добровольчество, туризм, творчество, предпринимательство, поддержка молодежных инициатив. Отдельный блок — развитие студенческих отрядов», — написала Трескова в соцсети.

По каждой сфере разработан комплекс мероприятий для решения проблем молодежи. Сейчас ответственные лица разрабатывают дорожную карту с ориентиром на решение задач, поставленных губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Ранее URA.RU рассказало, что федеральные эксперты помогут разработать в Новом Уренгое авторские стратегии продвижения. Город участвует в конкурсе на звание «Молодежная столица 2023».

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В Лабытнанги (ЯНАО) заканчивают разработку Концепции молодежной политики до 2028 года. Определены 8 основных направлений развития, сообщает глава администрации города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Выделено 8 основных сфер: добровольчество, туризм, творчество, предпринимательство, поддержка молодежных инициатив. Отдельный блок — развитие студенческих отрядов», — написала Трескова в соцсети. По каждой сфере разработан комплекс мероприятий для решения проблем молодежи. Сейчас ответственные лица разрабатывают дорожную карту с ориентиром на решение задач, поставленных губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее URA.RU рассказало, что федеральные эксперты помогут разработать в Новом Уренгое авторские стратегии продвижения. Город участвует в конкурсе на звание «Молодежная столица 2023».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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