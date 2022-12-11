Житель ЯНАО получил 300 тысяч рублей за травму на работе

Житель Приуральского района ЯНАО получил от МБУК «Приуральская ЦКС» компенсацию в 300 тысяч рублей за травму, полученную на рабочем месте. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.
«Прокурор района направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Судом требования прокурора полностью удовлетворены, работнику выплачена полагающаяся компенсация», — сказано в сообщении.
Также на сайте прокуратуры указано, что травма была получена в результате падения с лестницы. Сотрудник оступился, когда проводил ремонт иллюминации на фасаде здания.
Ранее URA.RU сообщало, что владелец пекарни в Губкинском заплатит за отравление несовершеннолетнего. Сумма компенсации составит 50 000 рублей.
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