Врачи филиалов детской поликлиники Кургана переедут в новое здание

В новое здание Курганской детской поликлиники переводят отделения и врачей из других филиалов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отделения и врачей Курганской детской поликлиники переведут из филиалов в новое здание, построенное в Заозерном микрорайоне. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области.

«В здание новой поликлиники планируется перевод двух филиалов детской поликлиники, расположенных по адресам: 6-й микрорайон, д. 5а и 2-й микрорайон, д. 21, а также центра медицинской и социальной реабилитации (для детей и подростков)», — цитирует 45.ru ответ депздрава.

Из филиала поликлиники в поселке Механическом, 42 в новое здание переведут отделения профилактических осмотров, рентгенологической службы, лаборатории, врачей узких специальностей. В поселке продолжат работать врачи-педиатры и физиотерапевтическое отделение. Там также будет проводиться забор анализов.

Обо всех изменениях в работе врачей-специалистов, времени и месте их приема депздрав обещал проинформировать жителей дополнительно. URA.RU направило в депздрав запрос с просьбой прокомментировать информацию о переезде филиалов Курганской детской поликлиники в новое здание, ответ пока не поступил.

Ранее URA.RU писало, что глава Курганской области Вадим Шумков сообщил дату открытия новой детской поликлиники в Заозерном, которую строили дольше, чем планировалось. Новый корпус поликлиники откроют 16 декабря. Поликлиника сможет принимать до 500 человек в смену. На строительство медучреждения планировали потратить 406 млн рублей.