Управделами курганского округа уволилась после приезда губернатора Шумкова

Губернатор Вадим Шумков 15 ноября посетил Кетовский округ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области из администрации уволилась управляющая делами Ольга Южакова. Ее уход с должности произошел после приезда губернатора Вадима Шумкова в округ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной политике. Информацию об увольнении URA.RU подтвердили в администрации округа.

«Когда Шумков приезжал в ноябре на осмотр Кетовской школы, он заглянул еще на несколько объектов, к которым у него были замечания. Кроме того, ряд нареканий со стороны первых лиц региона был к организации приема гостей и обслуживающего персонала, а именно водителей. Возможно, после приезда Шумкова администрация решила поменять команду», — говорит источник.

В приемной администрации округа URA.RU подтвердили, что должность управляющего делами вакантна около месяца. В разговоре с корреспондентом глава Кетовского округа Олег Язовских подтвердил информацию об увольнении: «Сотрудница ушла по собственному желанию. На это были личные причины». Напрямую связаться с Южаковой редакции не удалось из-за отсутствия контактных данных в открытом доступе.

По данной ситуации редакция URA.RU также направила запрос в пресс-службу правительства области. На момент публикации ответ не поступил.

15 ноября губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил новую Кетовскую школу. Вместе с ним на осмотре построенного здания были руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи, глава департамента образования и науки Андрей Кочеров, а также глава округа Олег Язовских.

Ранее URA.RU писало, что после очередного объезда Кургана Шумков уволил главу Государственной жилищной инспекции Владимира Чупахина. Тогда по итогам выездного совещания губернатор выявил неудовлетворительную работу управляющих компаний.