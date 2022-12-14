В ЯНАО появится сборная команда по киберспорту

15 декабря 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО с 15 декабря по 6 января пройдет регистрация на фестиваль «Ямальская почва» Фото: Анна Майорова © URA.RU В ЯНАО сотни геймеров поборются за звание лучших киберспортсменов на крупнейшем в истории округа фестивале «Ямальская почва». По итогам фестиваля в регионе будет сформирована первая сборная по компьютерному спорту, сообщает «Ростелеком». «В этом году игроки будут сражаться в шести дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensiv, Dota 2, FIFA 23, Mortal Kombat 11, Valorant и Brawl Stars. По итогам игр в регионе будет сформирована первая сборная Ямала по компьютерному спорту и организован штаб для ее работы», — сообщила URA.RU пресс-служба «Ростелеком». Регистрация участников начнется 15 декабря и продлится до 6 января 2023 года. С 7 по 22 января в онлайн режиме пройдет групповой этап соревнований, а 28 января 2023 года победители встретятся в финале фестиваля в арт-резиденции «Полярис» (Салехард), где и определятся сильнейшие геймеры Ямала. Призовой фонд фестиваля увеличен с 500 тыс. до 600 тыс. рублей. Организаторами мероприятия выступают окружной молодежный центр «Полярис», департамент молодежной политики и туризма ЯНАО и окружное отделение федерации компьютерного спорта на Ямале, а главным партнером фестиваля — компания «Ростелеком». Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянин Роман Сафаров выиграл грант на развитие киберспорта. Свой проект он представил в рамках молодежного форума «Утро», проходившем в Ханты-Мансийске в августе текущего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО сотни геймеров поборются за звание лучших киберспортсменов на крупнейшем в истории округа фестивале «Ямальская почва». По итогам фестиваля в регионе будет сформирована первая сборная по компьютерному спорту, сообщает «Ростелеком». «В этом году игроки будут сражаться в шести дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensiv, Dota 2, FIFA 23, Mortal Kombat 11, Valorant и Brawl Stars. По итогам игр в регионе будет сформирована первая сборная Ямала по компьютерному спорту и организован штаб для ее работы», — сообщила URA.RU пресс-служба «Ростелеком». Регистрация участников начнется 15 декабря и продлится до 6 января 2023 года. С 7 по 22 января в онлайн режиме пройдет групповой этап соревнований, а 28 января 2023 года победители встретятся в финале фестиваля в арт-резиденции «Полярис» (Салехард), где и определятся сильнейшие геймеры Ямала. Призовой фонд фестиваля увеличен с 500 тыс. до 600 тыс. рублей. Организаторами мероприятия выступают окружной молодежный центр «Полярис», департамент молодежной политики и туризма ЯНАО и окружное отделение федерации компьютерного спорта на Ямале, а главным партнером фестиваля — компания «Ростелеком». Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянин Роман Сафаров выиграл грант на развитие киберспорта. Свой проект он представил в рамках молодежного форума «Утро», проходившем в Ханты-Мансийске в августе текущего года.