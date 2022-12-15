Бастрыкин поручил проверить мэрию после обращения жительницы Кургана

16 декабря 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

По поручению Бастрыкина в Кургане проверят администрацию города (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить администрацию Кургана после жалобы женщины на проблемы с жильем. Об этом сообщает информационный центр СК России в соцсети «ВКонтакте». «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко провести процессуальную проверку с учетом всех доводов обращения», — указано в посте. В обращении к Бастрыкину жительница Кургана, воспитывающая одна 11-летнею девочку-инвалида, обвинила администрацию города в неприятии мер по обеспечению их жильем. В письме указано, что мать с дочкой проживают однокомнатной квартире. Однако из-за частого затопления подвала дома в квартире появились плесень и сырость. «Несмотря на вынесенное в 2020 году решение суда об обеспечении во внеочередном порядке на условиях договора социального найма ребенка-инвалида с матерью жилым помещением, органы местного самоуправления до настоящего времени мер по его исполнению не приняли», — сообщают в следственном комитете. Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле центрального аппарата СК РФ.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить администрацию Кургана после жалобы женщины на проблемы с жильем. Об этом сообщает информационный центр СК России в соцсети «ВКонтакте». «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Богдану Францишко провести процессуальную проверку с учетом всех доводов обращения», — указано в посте. В обращении к Бастрыкину жительница Кургана, воспитывающая одна 11-летнею девочку-инвалида, обвинила администрацию города в неприятии мер по обеспечению их жильем. В письме указано, что мать с дочкой проживают однокомнатной квартире. Однако из-за частого затопления подвала дома в квартире появились плесень и сырость. «Несмотря на вынесенное в 2020 году решение суда об обеспечении во внеочередном порядке на условиях договора социального найма ребенка-инвалида с матерью жилым помещением, органы местного самоуправления до настоящего времени мер по его исполнению не приняли», — сообщают в следственном комитете. Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле центрального аппарата СК РФ.