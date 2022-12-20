Работодатели задолжали тюменцам десятки миллионов рублей

Заработанные деньги не могут получить сотрудники 11 компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работодатели Тюменской области не выплатили своим сотрудникам зарплату на общую сумму в 46,2 млн рублей. Такие данные сообщает информационный центр правительства региона в своем telegram-канале.

«В Тюменской области задолженность по зарплате за первое полугодие 2022 года составляет 46,2 млн рублей. Невыплаты зафиксированы в 11 организациях», — сообщает инфоцентр властей региона.

При этом в правительстве отмечают, что размеры долгов постепенно уменьшаются. Так, ранее общая задолженность была в размере 66,6 млн, а свои деньги ждали сотрудники 16 компаний.

«Предотвращение роста задолженности по зарплате в экономически активных организациях — результат системной работы органов госвласти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Мы видим эффективность принятых на уровне государства и региона пакетов антикризисных мер, которые направлены на сохранение стабильной работы наших предприятий. Одна из важных задач — не допустить новых долгов», — цитирует слова губернатора Александра Моора инфоцентр областного правительства.