Курганцы просят отметить занятия для первоклассников в школах

Курганские родители опасаются за здоровье детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Один из родителей Курганской области написали очередное обращение с просьбой об отмене занятий в школах региона. Сообщение опубликовано в группе «Инцидент — Курган» в соцсети «Вконтакте».

«Комиссия по ГО и ЧС, отмените завтра [22 декабря] уроки хоть первоклассникам, очень холодно с утра, по ощущениям будет больше. Страшно отпускать, все болеют кругом, в других городах вообще все на карантинах», — пишет анонимный пользователь.

При этом автор сообщения подчеркивает, что с 19 декабря в Екатеринбурге все общеобразовательные учреждения закрыли на карантин. В рекомендациях Роспотребнадзора указано, что с намеченной даты образовательный процесс для всех классов будет проходить в дистанционном формате, а с 26 декабря у школьников начнутся новогодние каникулы.

Это уже не первое подобное обращение обеспокоенных родителей. Ранее одна из жительниц Курганской области обратилась к главе региона с предложением, перевести детей на дистанционное обучение из-за вспышек заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Решение о введении карантина принимает руководство школ, об этом также писало URA.RU. Поводом может послужить статистика — если выявят, что более 20% учеников заболели. При этом обучение продолжается в дистанционной форме.

В конце ноября курганские власти опубликовали температурную шкалу, по которой при определенных погодных условиях будут отменены очные занятия. К примеру, если столбик термометра опустится при безветренной погоде до -30 градусов, то уроков не будет у учащихся с 1 по 6 классы.