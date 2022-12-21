Губернатор ЯНАО Артюхов придумал, как предотвратить буллинг в школах

Дмитрий Артюхов предложил разработать комплексную программу по противодействию буллингу в школах

22 декабря 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО предложил, как предотвратить буллинг в школах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил президенту России Владимиру Путину поддержать идею по разработке комплексной программы по противодействию негативному контенту в сети «Интернет» для предотвращения жестокости в школьной среде. Об этом глава региона заявил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «Остается актуальной работа с молодыми людьми, совершившими преступления небольшой тяжести. Довольно серьезно стоит вопрос профилактики жестоких отношений среди средних и старших классов. Ни один ребенок не должен сталкиваться с подобным. Уверен, наши совместные усилия должны и могут снизить остроту этой проблемы. В том числе, с помощью внедрения наставничества и участия общественных организаций. Поэтому прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативу по разработке комплексной программы по противодействию этим негативным явлениям», — сказал Артюхов. Он отметил, что всю негативную информацию молодежь черпает из сети «Интернет», поэтому следует больше внимания уделять этой проблеме. «Сегодня молодежь черпает всю информацию из интернета. Это дает много возможностей, но и содержит совершенно неизвестные ранее угрозы. Как, например, стрельба в школах. Мы все помним сентябрь, Ижевск, 19 погибших. И это, к сожалению, не первый случай. Установлена прямая связь таких трагедий с подрывной работой, которая велась в сети интернет», — прокомментировал Артюхов. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО предложил президенту сделать проект «Университетские смены» на постоянной основе. Также предполагается его расширение на молодежь из всех регионов страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил президенту России Владимиру Путину поддержать идею по разработке комплексной программы по противодействию негативному контенту в сети «Интернет» для предотвращения жестокости в школьной среде. Об этом глава региона заявил на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «Остается актуальной работа с молодыми людьми, совершившими преступления небольшой тяжести. Довольно серьезно стоит вопрос профилактики жестоких отношений среди средних и старших классов. Ни один ребенок не должен сталкиваться с подобным. Уверен, наши совместные усилия должны и могут снизить остроту этой проблемы. В том числе, с помощью внедрения наставничества и участия общественных организаций. Поэтому прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативу по разработке комплексной программы по противодействию этим негативным явлениям», — сказал Артюхов. Он отметил, что всю негативную информацию молодежь черпает из сети «Интернет», поэтому следует больше внимания уделять этой проблеме. «Сегодня молодежь черпает всю информацию из интернета. Это дает много возможностей, но и содержит совершенно неизвестные ранее угрозы. Как, например, стрельба в школах. Мы все помним сентябрь, Ижевск, 19 погибших. И это, к сожалению, не первый случай. Установлена прямая связь таких трагедий с подрывной работой, которая велась в сети интернет», — прокомментировал Артюхов. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО предложил президенту сделать проект «Университетские смены» на постоянной основе. Также предполагается его расширение на молодежь из всех регионов страны.