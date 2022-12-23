Курганцам очно и по телефону будут оказывать психологическую помощь

Курганцы смогут анонимно получить психологическую помощь, позвонив по телефону доверия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане откроется новое структурное подразделение «Областной кризисный центр», в котором будут оказывать психологическую помощь. Об этом сообщается в группе Курганского центра социальной помощи семье и детям в соцсети «ВКонтакте».

«26 декабря состоится открытие областного кризисного центра в составе ГБУ „Курганский центр социальной помощи семье и детям“, главные задачи которого: оказание экстренной психологической помощи гражданам, пострадавшим в результате ДТП, пожара, а также членам их семей; оказание адресной психологической помощи участникам СВО и членам их семей», — сообщается в группе.

В областном кризисном центре будут оказывать оперативную психологическую помощь, помогать в получении различных мер социальной поддержки, консультировать семьи с несовершеннолетними, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Также курганцы круглосуточно, анонимно и бесплатно смогут получить помощь посредством общегородского телефона «Доверие» по номеру 46-00-49 и Всероссийской линии детского телефона доверия по номеру 8-800-2000-122.