23 декабря 2022

Курганцам очно и по телефону будут оказывать психологическую помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, телефоны, гибдд, стационарный телефон
Курганцы смогут анонимно получить психологическую помощь, позвонив по телефону доверия Фото:

В Кургане откроется новое структурное подразделение «Областной кризисный центр», в котором будут оказывать психологическую помощь. Об этом сообщается в группе Курганского центра социальной помощи семье и детям в соцсети «ВКонтакте».

«26 декабря состоится открытие областного кризисного центра в составе ГБУ „Курганский центр социальной помощи семье и детям“, главные задачи которого: оказание экстренной психологической помощи гражданам, пострадавшим в результате ДТП, пожара, а также членам их семей; оказание адресной психологической помощи участникам СВО и членам их семей», — сообщается в группе.

В областном кризисном центре будут оказывать оперативную психологическую помощь, помогать в получении различных мер социальной поддержки, консультировать семьи с несовершеннолетними, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Также курганцы круглосуточно, анонимно и бесплатно смогут получить помощь посредством общегородского телефона «Доверие» по номеру 46-00-49 и Всероссийской линии детского телефона доверия по номеру 8-800-2000-122.

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В Кургане откроется новое структурное подразделение «Областной кризисный центр», в котором будут оказывать психологическую помощь. Об этом сообщается в группе Курганского центра социальной помощи семье и детям в соцсети «ВКонтакте». «26 декабря состоится открытие областного кризисного центра в составе ГБУ „Курганский центр социальной помощи семье и детям“, главные задачи которого: оказание экстренной психологической помощи гражданам, пострадавшим в результате ДТП, пожара, а также членам их семей; оказание адресной психологической помощи участникам СВО и членам их семей», — сообщается в группе. В областном кризисном центре будут оказывать оперативную психологическую помощь, помогать в получении различных мер социальной поддержки, консультировать семьи с несовершеннолетними, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Также курганцы круглосуточно, анонимно и бесплатно смогут получить помощь посредством общегородского телефона «Доверие» по номеру 46-00-49 и Всероссийской линии детского телефона доверия по номеру 8-800-2000-122.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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