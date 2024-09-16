Нижегородец выполнял «задание» для запрещенного в России легиона

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Нижегородца-участника террористической украинской организации заключили под стражу, заявили в УФСБ РФ по Нижегородской области
Нижегородца-участника террористической украинской организации заключили под стражу, заявили в УФСБ РФ по Нижегородской области Фото:

Нижегородец, который является участником украинской военизированной террористической организации «Легион. Свобода России» (признана террористической и запрещена на территории РФ), был задержан при выполнении очередного ее задания. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.

«УФСБ России по Нижегородской области пресечена противоправная деятельность Нижегородца, участника украинской военизированной террористической организации „Легион. Свобода России“, — заявили в УФСБ России по региону. Там добавили, что на связь нижегородца с организацией указывают денежные средства и иные предметы, которые были обнаружены в его доме, а также оправдание им деятельности организации в сети.

В настоящее время следствие выявляет, причастен ли нижегородец к госизмене. Против него возбуждены уголовные дела, а также ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Нижегородец, который является участником украинской военизированной террористической организации «Легион. Свобода России» (признана террористической и запрещена на территории РФ), был задержан при выполнении очередного ее задания. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области. «УФСБ России по Нижегородской области пресечена противоправная деятельность Нижегородца, участника украинской военизированной террористической организации „Легион. Свобода России“, — заявили в УФСБ России по региону. Там добавили, что на связь нижегородца с организацией указывают денежные средства и иные предметы, которые были обнаружены в его доме, а также оправдание им деятельности организации в сети. В настоящее время следствие выявляет, причастен ли нижегородец к госизмене. Против него возбуждены уголовные дела, а также ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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