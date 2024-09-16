Подозреваемому в покушении на Трампа предъявлено обвинение

16 сентября 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

На Дональда Трампа совершено уже второе покушение Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Суд в США предъявил обвинения Райану Руту, которые подозревается во втором покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом передает CNN. «Райану Уэсли Рауту, подозреваемому в предполагаемом покушении на бывшего президента Дональда Трампа, предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. В число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером», — передает американский телеканал. Стрельба произошла, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в США предъявил обвинения Райану Руту, которые подозревается во втором покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом передает CNN. «Райану Уэсли Рауту, подозреваемому в предполагаемом покушении на бывшего президента Дональда Трампа, предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. В число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером», — передает американский телеканал. Стрельба произошла, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь.