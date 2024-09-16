Подозреваемому в покушении на Трампа предъявлено обвинение

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На Дональда Трампа совершено уже второе покушение Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Суд в США предъявил обвинения Райану Руту, которые подозревается во втором покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом передает CNN.

«Райану Уэсли Рауту, подозреваемому в предполагаемом покушении на бывшего президента Дональда Трампа, предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. В число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером», — передает американский телеканал.

Стрельба произошла, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь.

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Суд в США предъявил обвинения Райану Руту, которые подозревается во втором покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом передает CNN. «Райану Уэсли Рауту, подозреваемому в предполагаемом покушении на бывшего президента Дональда Трампа, предъявлены обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. В число обвинений входит хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером», — передает американский телеканал. Стрельба произошла, когда Трамп покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы заметили у подозрительного мужчины предмет, похожий на оружие, и открыли по нему огонь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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