В Тюменскую область вернутся трое военных, захваченных в Курской области

Трое военнослужащих из Тюменской области, которые были захвачены в Курской области, освобождены из плена и вскоре смогут вернуться домой. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Трое военнослужащих из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, освобождены… В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас военные вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
В Россию вернулись 103 военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Они уже получили возможность связаться со своими родными.
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