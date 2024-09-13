13 сентября 2024

В Тюменскую область вернутся трое военных, захваченных в Курской области

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Троих тюменцев забрали из плена ВСУ
Троих тюменцев забрали из плена ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Трое военнослужащих из Тюменской области, которые были захвачены в Курской области, освобождены из плена и вскоре смогут вернуться домой. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Трое военнослужащих из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, освобождены… В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас военные вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

В Россию вернулись 103 военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Они уже получили возможность связаться со своими родными.

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Трое военнослужащих из Тюменской области, которые были захвачены в Курской области, освобождены из плена и вскоре смогут вернуться домой. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Трое военнослужащих из Тюменской области, захваченных в плен в Курской области, освобождены… В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас военные вместе со всей группой находятся в Белоруссии. По приезде в Россию им предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ. В Россию вернулись 103 военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Они уже получили возможность связаться со своими родными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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