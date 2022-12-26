Ректор главного вуза Кургана получила новую должность

Надежда Дубив занимает пост ректора Курганского госуниверситета с 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Курганского государственного университета (КГУ) Надежда Дубив стала председателем областного Совета ректоров. Об этом сообщается в группе КГУ в социальной сети.

«Ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив возглавит Совет ректоров Курганской области. 26 декабря 2022 года она была избрана на должность председателя. В Совет входят все ректоры вузов и аккредитованных филиалов вузов в Курганской области, а также представители органов местной власти», — указано в сообщении госучреждения в «ВКонтакте».

Совет ректоров Курганской области создан, чтобы учебные заведения могли объединиться для развития профессионального образования студентов. Также организация является региональным отделением Российского союза ректоров, членом которого в ноябре 2022 года стала Надежда Дубив. «Все это будет способствовать усилению позитивного влияния высшей школы на социально—экономическое развитие нашей области», — цитируют ректора в посте группы КГУ.

Ранее URA.RU писало, что новым партнером Курганского государственного университета стал столичный политех. Ректор КГУ и проректор московского госчуреждения подписали соглашение о сотрудничестве, по которому местные студенты будут заниматься на платформе политехнического университета.