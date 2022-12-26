26 декабря 2022

Ректор главного вуза Кургана получила новую должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, портрет, дубив надежда
Надежда Дубив занимает пост ректора Курганского госуниверситета с 2020 года Фото:

Руководитель Курганского государственного университета (КГУ) Надежда Дубив стала председателем областного Совета ректоров. Об этом сообщается в группе КГУ в социальной сети.

«Ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив возглавит Совет ректоров Курганской области. 26 декабря 2022 года она была избрана на должность председателя. В Совет входят все ректоры вузов и аккредитованных филиалов вузов в Курганской области, а также представители органов местной власти», — указано в сообщении госучреждения в «ВКонтакте».

Совет ректоров Курганской области создан, чтобы учебные заведения могли объединиться для развития профессионального образования студентов. Также организация является региональным отделением Российского союза ректоров, членом которого в ноябре 2022 года стала Надежда Дубив. «Все это будет способствовать усилению позитивного влияния высшей школы на социально—экономическое развитие нашей области», — цитируют ректора в посте группы КГУ.

Ранее URA.RU писало, что новым партнером Курганского государственного университета стал столичный политех. Ректор КГУ и проректор московского госчуреждения подписали соглашение о сотрудничестве, по которому местные студенты будут заниматься на платформе политехнического университета.

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Руководитель Курганского государственного университета (КГУ) Надежда Дубив стала председателем областного Совета ректоров. Об этом сообщается в группе КГУ в социальной сети. «Ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив возглавит Совет ректоров Курганской области. 26 декабря 2022 года она была избрана на должность председателя. В Совет входят все ректоры вузов и аккредитованных филиалов вузов в Курганской области, а также представители органов местной власти», — указано в сообщении госучреждения в «ВКонтакте». Совет ректоров Курганской области создан, чтобы учебные заведения могли объединиться для развития профессионального образования студентов. Также организация является региональным отделением Российского союза ректоров, членом которого в ноябре 2022 года стала Надежда Дубив. «Все это будет способствовать усилению позитивного влияния высшей школы на социально—экономическое развитие нашей области», — цитируют ректора в посте группы КГУ. Ранее URA.RU писало, что новым партнером Курганского государственного университета стал столичный политех. Ректор КГУ и проректор московского госчуреждения подписали соглашение о сотрудничестве, по которому местные студенты будут заниматься на платформе политехнического университета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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