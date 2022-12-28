Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил работу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в сфере строительства и ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы видим, что благодаря штабной работе во всех регионах вопросы стройки стали решаться намного лучше. Особо хочу отметить руководителей субъектов, которые постоянно бывают на всех штабах, выполняют все решения и системно занимаются работой стройки и ЖКХ», — сказал Хуснуллин. В числе перечисленных был и ЯНАО. Всего отметили работу восьми глав субъектов РФ.
Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин заявил, что опыт ЯНАО в строительстве аэропортовых объектов планируют использовать по всей России. Отмечается также, что хорошие результаты дала слаженная работа властей региона и бизнеса.
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