29 декабря 2022

В Кургане обсуждают миссию губернатора Шумкова на 2023 год

Глава Курганской области намерен развивать отношения с Казахстаном
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
В следующем году курганский губернатор может возглавить бизнес-миссию в Казахстан Фото:

В следующем году одной из миссий губернатора Курганской области Вадима Шумкова станет развитие сотрудничества с республикой Казахстан. В политическом окружении обсуждают, что глава региона намерен лично посетить соседнее государство. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к сфере бизнеса и региональным властям.

«Шумков планирует более тесно наладить связи с Казахстаном. Можно сказать, что это будет одной из его миссий на 2023 год. Не исключено, что он может сам туда поехать», — сообщил источник из числа предпринимателей. Он добавил, что работая еще в Тюменской области на должности директора департамента инвестполитики, Шумков выступал за сотрудничество с Казахстаном.

Другой инсайдер из политического окружения предположил, если у губернатора не получится самому поехать в соседнее государство, то туда он может отправить своих заместителей. «Личный визит губернатора будет выглядеть, конечно, более весомым. Но если у Шумкова не получится это сделать, то в Казахстан может поехать его заместитель по экономической политике Владимир Архипов. Опыт таких поездок у чиновника есть», — отметил источник.

Политолог Сергей Ширяев согласился, что глава региона должен принимать участие в подобных поездках. «Сейчас идет тренд на укрепление и закрепление взаимоотношений со своими ближайшими соседями. Учитывая, что в Казахстане в этом году прошли президентские выборы, то подобные поездки будут только приветствоваться», — подчеркнул он. Эксперт добавил, что в деловых миссиях, кроме представителей правительства, принимают участие директора крупных заводов и компаний, сельхозтоваропроизводители, руководители бизнес-структур.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о планах курганского губернатора на 2023 год и возможной поездки в Казахстан. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что организацией бизнес-миссий занимается Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Кургана. Структуры готовы консультировать предприятия и организовывать по их инициативе отдельные поездки в дружественные страны.

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В следующем году одной из миссий губернатора Курганской области Вадима Шумкова станет развитие сотрудничества с республикой Казахстан. В политическом окружении обсуждают, что глава региона намерен лично посетить соседнее государство. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к сфере бизнеса и региональным властям. «Шумков планирует более тесно наладить связи с Казахстаном. Можно сказать, что это будет одной из его миссий на 2023 год. Не исключено, что он может сам туда поехать», — сообщил источник из числа предпринимателей. Он добавил, что работая еще в Тюменской области на должности директора департамента инвестполитики, Шумков выступал за сотрудничество с Казахстаном. Другой инсайдер из политического окружения предположил, если у губернатора не получится самому поехать в соседнее государство, то туда он может отправить своих заместителей. «Личный визит губернатора будет выглядеть, конечно, более весомым. Но если у Шумкова не получится это сделать, то в Казахстан может поехать его заместитель по экономической политике Владимир Архипов. Опыт таких поездок у чиновника есть», — отметил источник. Политолог Сергей Ширяев согласился, что глава региона должен принимать участие в подобных поездках. «Сейчас идет тренд на укрепление и закрепление взаимоотношений со своими ближайшими соседями. Учитывая, что в Казахстане в этом году прошли президентские выборы, то подобные поездки будут только приветствоваться», — подчеркнул он. Эксперт добавил, что в деловых миссиях, кроме представителей правительства, принимают участие директора крупных заводов и компаний, сельхозтоваропроизводители, руководители бизнес-структур. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой рассказать о планах курганского губернатора на 2023 год и возможной поездки в Казахстан. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что организацией бизнес-миссий занимается Центр поддержки экспорта и Торгово-промышленная палата Кургана. Структуры готовы консультировать предприятия и организовывать по их инициативе отдельные поездки в дружественные страны.
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