30 декабря 2022
29 декабря 2022

Военнослужащий из ЯНАО погиб в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво
Военнослужащий из Ямальского района погиб при выполнении боевой задачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время выполнения задач специальной военной операции погиб доброволец из ЯНАО Денис Кучерук. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ямальского района в социальной сети «ВКонтакте».

«При выполнении боевых задач на Украине героически погиб наш земляк, Денис Кучерук. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сообщает районная администрация.

Ранее URA.RU рассказало, что при выполнении боевой задачи на Украине погиб Дмитрий Шестаков. Похороны военнослужащего прошли в Лабытнанги.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Одной из главных задач специальной военной операции служит защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.

Денис Кучерук погиб при выполнении воинского долга
Фото:

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Во время выполнения задач специальной военной операции погиб доброволец из ЯНАО Денис Кучерук. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ямальского района в социальной сети «ВКонтакте». «При выполнении боевых задач на Украине героически погиб наш земляк, Денис Кучерук. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сообщает районная администрация. Ранее URA.RU рассказало, что при выполнении боевой задачи на Украине погиб Дмитрий Шестаков. Похороны военнослужащего прошли в Лабытнанги. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Одной из главных задач специальной военной операции служит защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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