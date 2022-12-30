Во время выполнения задач специальной военной операции погиб доброволец из ЯНАО Денис Кучерук. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ямальского района в социальной сети «ВКонтакте».
«При выполнении боевых задач на Украине героически погиб наш земляк, Денис Кучерук. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сообщает районная администрация.
Ранее URA.RU рассказало, что при выполнении боевой задачи на Украине погиб Дмитрий Шестаков. Похороны военнослужащего прошли в Лабытнанги.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Одной из главных задач специальной военной операции служит защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.
Денис Кучерук погиб при выполнении воинского долга
Фото: группа «Мой Ямальский район», Вк
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Во время выполнения задач специальной военной операции погиб доброволец из ЯНАО Денис Кучерук. Об этом сообщается в официальной группе администрации Ямальского района в социальной сети «ВКонтакте». «При выполнении боевых задач на Украине героически погиб наш земляк, Денис Кучерук. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — сообщает районная администрация. Ранее URA.RU рассказало, что при выполнении боевой задачи на Украине погиб Дмитрий Шестаков. Похороны военнослужащего прошли в Лабытнанги. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Одной из главных задач специальной военной операции служит защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.