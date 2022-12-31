В США сравнили Путина с императором Николаем I

01 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Политика Владимира Путина и Николая 1 схожая, пишет Politico Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США отметили схожесть президента РФ Владимира Путина и императора Российской империи Николая I в вопросах безопасности страны и защиты от ценностей Запада. Об этом сообщает Politico. «Российский лидер больше всего похож [на императора Николая I], если учесть череду впечатляющих военных побед Николая», — пишет американское СМИ. Автор материала уточняет, что российский император делал все возможное для защиты страны от внешних угроз. «Захват территории на Кавказе у Персии, помощь грекам в отделении от Османской империи и подавление восстаний против австрийского владычества как в Польше, так и в Венгрии», — подчеркивают обозреватель. Тем самым они проводят аналогию с нынешним российским президентом, который также старается укреплять безопасность собственной страны. Также автор поясняет, что Николай «видел себя защитником православной веры», в то время как Запад и его либеральные ценности представляли опасность для самобытности России. «Таким образом, он сформировал новую национальную идеологию, чтобы противостоять западным идеям. <…> Точно так же Путин выступает против того, что он считает упадком Запада», — сравнивает он. Ранее сообщалось, что Россия больше не верит в язык дипломатии и усиливает военную защиту. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ таким образом «приняла условия игры США и Европы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США отметили схожесть президента РФ Владимира Путина и императора Российской империи Николая I в вопросах безопасности страны и защиты от ценностей Запада. Об этом сообщает Politico. «Российский лидер больше всего похож [на императора Николая I], если учесть череду впечатляющих военных побед Николая», — пишет американское СМИ. Автор материала уточняет, что российский император делал все возможное для защиты страны от внешних угроз. «Захват территории на Кавказе у Персии, помощь грекам в отделении от Османской империи и подавление восстаний против австрийского владычества как в Польше, так и в Венгрии», — подчеркивают обозреватель. Тем самым они проводят аналогию с нынешним российским президентом, который также старается укреплять безопасность собственной страны. Также автор поясняет, что Николай «видел себя защитником православной веры», в то время как Запад и его либеральные ценности представляли опасность для самобытности России. «Таким образом, он сформировал новую национальную идеологию, чтобы противостоять западным идеям. <…> Точно так же Путин выступает против того, что он считает упадком Запада», — сравнивает он. Ранее сообщалось, что Россия больше не верит в язык дипломатии и усиливает военную защиту. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ таким образом «приняла условия игры США и Европы».