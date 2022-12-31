Курганцев зовут на редкую экскурсию

Жителей Кургана приглашают на экскурсию «Курган новогодний», которая проходит раз в год

01 января 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

2 января курганцев приглашают на редкую экскурсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Кургана приглашают на экскурсию «Курган новогодний», которая бывает максимум два раза в год. Об этом сообщил ее автор Андрей Вагин в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист». «Друзья, видимо, пришло время выходить из тени. Тут как раз повод — Новый год. Так что продолжим экскурсией „Курган новогодний“. По традиции, она бывает раз, максимум два раза в год. На этот раз — 2 января в 17 часов», — рассказал Вагин в telegram-канале. Он предложил зарегистрироваться по ссылке, чтобы понять, много ли курганцев на нее собираются. О своем желании посетить экскурсию он попросил зарегистрироваться здесь . После этого, по его словам, можно увидеть, сколько человек уже зарегистрировались.

Жителей Кургана приглашают на экскурсию «Курган новогодний», которая бывает максимум два раза в год. Об этом сообщил ее автор Андрей Вагин в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист». «Друзья, видимо, пришло время выходить из тени. Тут как раз повод — Новый год. Так что продолжим экскурсией „Курган новогодний“. По традиции, она бывает раз, максимум два раза в год. На этот раз — 2 января в 17 часов», — рассказал Вагин в telegram-канале. Он предложил зарегистрироваться по ссылке, чтобы понять, много ли курганцев на нее собираются. О своем желании посетить экскурсию он попросил зарегистрироваться здесь. После этого, по его словам, можно увидеть, сколько человек уже зарегистрировались.