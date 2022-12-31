31 декабря 2022
30 декабря 2022

Курганцев зовут на редкую экскурсию

Жителей Кургана приглашают на экскурсию «Курган новогодний», которая проходит раз в год
© Служба новостей «URA.RU»
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2 января курганцев приглашают на редкую экскурсию Фото:

Жителей Кургана приглашают на экскурсию «Курган новогодний», которая бывает максимум два раза в год. Об этом сообщил ее автор Андрей Вагин в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист».

«Друзья, видимо, пришло время выходить из тени. Тут как раз повод — Новый год. Так что продолжим экскурсией „Курган новогодний“. По традиции, она бывает раз, максимум два раза в год. На этот раз — 2 января в 17 часов», — рассказал Вагин в telegram-канале.

Он предложил зарегистрироваться по ссылке, чтобы понять, много ли курганцев на нее собираются. О своем желании посетить экскурсию он попросил зарегистрироваться здесь. После этого, по его словам, можно увидеть, сколько человек уже зарегистрировались.

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Жителей Кургана приглашают на экскурсию «Курган новогодний», которая бывает максимум два раза в год. Об этом сообщил ее автор Андрей Вагин в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист». «Друзья, видимо, пришло время выходить из тени. Тут как раз повод — Новый год. Так что продолжим экскурсией „Курган новогодний“. По традиции, она бывает раз, максимум два раза в год. На этот раз — 2 января в 17 часов», — рассказал Вагин в telegram-канале. Он предложил зарегистрироваться по ссылке, чтобы понять, много ли курганцев на нее собираются. О своем желании посетить экскурсию он попросил зарегистрироваться здесь. После этого, по его словам, можно увидеть, сколько человек уже зарегистрировались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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