Курганцев зовут на редкую экскурсию

Жителей Кургана приглашают на экскурсию «Курган новогодний», которая бывает максимум два раза в год. Об этом сообщил ее автор Андрей Вагин в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист».
«Друзья, видимо, пришло время выходить из тени. Тут как раз повод — Новый год. Так что продолжим экскурсией „Курган новогодний“. По традиции, она бывает раз, максимум два раза в год. На этот раз — 2 января в 17 часов», — рассказал Вагин в telegram-канале.
Он предложил зарегистрироваться по ссылке, чтобы понять, много ли курганцев на нее собираются. О своем желании посетить экскурсию он попросил зарегистрироваться здесь. После этого, по его словам, можно увидеть, сколько человек уже зарегистрировались.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».
Жителей Кургана приглашают на экскурсию «Курган новогодний», которая бывает максимум два раза в год. Об этом сообщил ее автор Андрей Вагин в своем telegram-канале «Обыкновенный Курганист». «Друзья, видимо, пришло время выходить из тени. Тут как раз повод — Новый год. Так что продолжим экскурсией „Курган новогодний“. По традиции, она бывает раз, максимум два раза в год. На этот раз — 2 января в 17 часов», — рассказал Вагин в telegram-канале. Он предложил зарегистрироваться по ссылке, чтобы понять, много ли курганцев на нее собираются. О своем желании посетить экскурсию он попросил зарегистрироваться здесь. После этого, по его словам, можно увидеть, сколько человек уже зарегистрировались.